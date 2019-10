CHI L’HA SENTITO? - FEDERICA SCIARELLI SI COLLEGA CON UN TESTIMONE DI UN CASO DI CRONACA MA DALL’ALTRA PARTE DELLA CORNETTA C’È IL DISTURBATORE MICHELE CARUSO CHE LA MANDA AFFANCULO - LA CONDUTTRICE NON PERDE LA PAZIENZA E SI FA UNA RISATA: “ME LA SONO BECCATA TUTTA. DEVE ANDARE A FARSI CURARE, FA GLI SCHERZI A NOI CHE LAVORIAMO. IO NON ME LA PRENDO, MI…” - VIDEO

Nel corso della scorsa puntata di Chi l'ha visto, andata in onda mercoledì 16 ottobre su Rai 3, il noto disturbatore Michele Caruso è riuscito a mandare a quel paese in diretta la conduttrice Federica Sciarelli. Ennesime incursione di Caruso contro la Sciarelli, insomma. In studio si stava parlando della scomparsa della 19enne Anna Cancarini quando, come da prassi, la Sciarelli ha dato spazio ad una telefonata, convinta, come chiunque d'altronde, che si trattasse di un telespettatore interessato al ritrovamento della giovane. Sicura di essere quindi in linea con un certo Giuseppe, Federica ha preso la linea: "Buonasera dottoressa Sciarelli, come sta? Sono Michele Caruso. Vaffa***", si è sentita però urlare addosso.

La Sciarelli, da grande professionista quale è, non si è sentita offesa da un "deficiente", come essa stessa lo ha definito, ed ha quindi prontamente spiegato la situazione ai suoi telespettatori. "Me la sono beccata tutta. Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che deve andare a farsi curare, fa gli scherzi a noi che lavoriamo. Io non me la prendo, mi sono fatta una risata. La parolaccia non era per voi, era per noi. Il problema è che ci sono i nostri familiari che sono qui e stanno aspettando delle segnalazioni. Abbiamo posto il problema alla nostra azienda, perché essendo questo un programma di servizio pubblico, comportarsi in questa maniera non va bene. I vari siti che prendono in giro noi conduttori riprenderanno quanto accaduto con questo deficiente", ha chiosato prima di tornare, giustamente, a questioni davvero importanti.

