LE MASCHERINE? NON SERVONO A NIENTE! – CONSIGLI UTILI PER DIFENDERSI DAL CORONAVIRUS: INNANZITUTTO LAVATEVI SPESSO LE MANI PER ALMENO 20 SECONDI. SE AVETE SINTOMI INFLUENZALI STATE A CASA E EVITATE GLI ANTIBIOTICI – IL CONTAGIO AVVIENE PER VIA AEREA E CONTATTO. VIA LIBERA A MERCI E NEGOZI CINESI, MA…