PER CHI SI FOSSE PERSO IL NOSTRO FLASH: NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI - SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ''UOMINI & DONNE'' E L'AMORE SAFFICO - PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO

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BISTECCONE, E’ QUI LA FESTA! CERIMONIA SUL TEVERE E POI CENA DI GALA AL CANOTTIERI ROMA PER IL COMPLEANNO DI GIAMPIERO GALEAZZI – IL COMMOVENTE ABBRACCIO CON MARA VENIER SULLE NOTE DE ‘IL MONDO’ – GLI ANEDDOTI DI JERRY CALÀ E DEL CONDUTTORE DE ‘LA DOMENICA SPORTIVA’ MARCO LOLLOBRIGIDA – LE PROFEZIE DI 'BISTECCONE' SULLA FINALE DI CHAMPIONS, SU NADAL E SU ALLEGRI – E QUELLA VOLTA CHE IN UN MATCH TRA CANE’ E EDBERG… - DAL CT MANCINI A MALAGO’ FINO A BRUNO GIORDANO, ECCO CHI C’ERA – VIDEO

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