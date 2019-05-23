PER CHI SI FOSSE PERSO IL NOSTRO FLASH: NON CE LA FACCIAMO PIÙ A SENTIRE LE BOIATE DI ELIANA MICHELAZZO, IL TRIO HA ORMAI PERSO OGNI DIRITTO ALLA PRIVACY: LEI E LA PERRICCIOLO SONO LESBICHE, SONO STATE INSIEME PER ANNI, VIVONO INSIEME E INSIEME HANNO GESTITO I FINTI PROFILI, USATI PER RICATTARE STAR, STARLETTE E POLITICI - SIMONE COPPI NACQUE PER COPRIRE LA SUA BRUCIANTE SCONFITTA A ''UOMINI & DONNE'' E L'AMORE SAFFICO - PAMELA PRATI È PIENA DI DEBITI DA BINGO E, PLAGIATA O NO, SI È MESSA IN MANO AL DUO-