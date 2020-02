SANREMO 2020, DILETTA LEOTTA: «AL FESTIVAL CI METTO DEL MIO. SONO CARINA, MA ANCHE IRONICA»

diletta leotta nel 2076

Marco Castoro per www.leggo.it

Diletta Leotta e il monologo sulla bellezza. È farina del suo sacco oppure ha letto un testo preparato?

«A Sanremo c’è il lavoro di un team di autori che ringrazio. Insieme abbiamo deciso di affrontare il tema del tempo che passa. Loro hanno creato i concetti, io ci ho messo dentro le mie storie, mia nonna e la crostata di mandarino».

diletta leotta negli anni

Nonna è rimasta contenta?

«Macché, non sapeva nulla. Si è molto vergognata. Comunque, in pochi si sono accorti che ho tremato all’inizio del monologo quando ho visto che mia nonna non era seduta nel posto dove mi avevano detto. Su quella poltrona c’era Malgioglio. Poi l’ho vista e mi sono tranquillizzata».

Lei che parla della bellezza ha scatenato i leoni della tastiera che hanno subito tirato fuori foto e malignità sui suoi ritocchi estetici. Ma ci sono stati o no?

«Beh, quando si ha un fratello bravo nel suo lavoro qualche ritocchino si può anche fare».

diletta leotta a sanremo 2

Come reagisce ai commenti non teneri sui social?

«Non mi innervosiscono. Difficile che veda commenti positivi. Il 99% sono di donne che esprimono la loro “solidarietà femminile”. Se una ragazza è un po’ carina non è concesso che possa essere anche ironica».

Finale di Champions o Sanremo. Cosa preferisce?

«Champions e Sanremo».

Tutte e due non vale.

«Sono cose diverse, quindi una non esclude l’altra. A me piace raccontare le emozioni dei protagonisti».

Quindi nel suo futuro c’è un talk, magari politico?

diletta leotta rula jebreal 1

«La politica non credo sia adatta al mio percorso attuale. Chissà tra qualche anno…».

Che musica ascolta?

«Ho tante playlist. Lavorando in radio sono aggiornatissima, sono la prima a scoprire i brani».

La colonna sonora del momento più bello?

«Non mi viene. Quella che ho ascoltato quando ho sceso i gradini della scala di Sanremo, Careless whisper».

Una persona si è presentata all’entrata dell’hotel dicendo di essere il suo fidanzato?

diletta leotta a sanremo 3

«Per fortuna ha sbagliato location ed è intervenuta la sicurezza».

Il fidanzato, quello vero, è a Sanremo?

«No. Ma non c’è un fidanzato».

Quindi è single?

diletta leotta king toretto

«Diciamo che dal punto di vista sentimentale sono molto serena e felice».

Personalità e sicurezza davanti alla telecamera: è innata, studiata, costruita?

«Da 10 anni sono sempre in diretta. Pur avendo 28 anni ho fatto tanta esperienza».

Segue un canovaccio o improvvisa?

«Mi piace avere un canovaccio rigido, una basa solida, poi qualcosa improvviso».

Nella finale di Sanremo cosa farà?

«Vi stupirò con effetti speciali»

Porterà mamma?

«No. La famiglia ha già dato».

Scenderà le scale con il fidanzato?

«Nemmeno. Canterò una canzone che non è nella mia playlist».

diletta leotta sostiene junior cally

DILETTA LEOTTA

Dal Corriere della Sera

diletta leotta king toretto

Toc toc E in camera arrivano due mazzi di fiori. «È il momento migliore della giornata». Diletta Leotta il giorno dopo il debutto da co-conduttrice e le critiche al monologo sulla bellezza e il tempo che passa. «Forse sarebbe stato meglio non essere nella stessa sera di Rula Jebreal, ma mi avrebbero criticata comunque».

Ha seguito Rula?

«Fortissima. Nessun paragone, mondi opposti. La sua è una storia vera e tragica. Il mio un momento ironico e, come me, autoironico».

diletta leotta nel 2076

Riesce a esserlo anche con i cori «faccela vede'»?

diletta leotta

«Se mi fanno le canzoncine come ai calciatori mi diverto, ma quando vanno oltre bisogna farglielo capire. Una volta all' accoglienza calorosa di una curva ho risposto con il pollice alzato. Quando hanno iniziato a gridare "fuori le tette" l' ho girato in giù».

L' ironia nel calcio?

«Un po' ci sta, ma bisogna ricordarsi che si parla di risultati e che chi ha perso a volte è arrabbiato».

diletta leotta a sanremo 1

«La bellezza capita, non è un merito». L' attacco del suo monologo è stato criticato accostando le sue foto di qualche anno fa e di oggi che fanno pensare a dei ritocchi «Hanno decontestualizzato una frase. Il mio era un elogio al tempo che passa, non una lotta alle rughe e alla vecchiaia. Sfido chiunque a mettersi a confronto con le foto di quando aveva 13 anni».

diletta leotta daniele scardina

Nessun intervento?

«Se uno ha voglia di farsi qualcosa per sentirsi meglio sono d' accordo. Anzi gli offro un suggerimento: mio fratello è un chirurgo bravissimo».

Lei ci è andata?

«Quando hai in casa uno così ci fai ricorso. Il ritocco per me non è paura di invecchiare, ma sistemare difetti che mentalmente non ti fanno stare bene».

amadeus diletta leotta

lercio su diletta leotta e achille lauro

Le critiche sono arrivate dalle donne. Se lo aspettava?

«Come sempre. E mi spiace. A quelle di Selvaggia Lucarelli sono abbonata: mi preoccuperebbe il contrario. Alessia Marcuzzi mi ha fatto i complimenti. Evidentemente non mi è concesso di essere autoironica. Forse deve passare del tempo per poter essere credibile ai loro occhi».

i tweet su diletta leotta 6 i tweet su diletta leotta 7

Si è rivolta a nonna Elena, seduta in prima fila...

«Dietro le quinte lei e mamma hanno pianto».

Lei sa fare la crostata con la marmellata di mandarini che le preparava?

«Benissimo. Potrei condurre un programma sui dolci. Le ricette si tramandano di generazione in generazione con il quadernetto della bisnonna».

Che farà per la finale?

i tweet su diletta leotta 5

«Non sono un attrice e ho fatto un monologo. Non sono una cantante o una ballerina ma darò anche quello. Sono qui per divertirmi».

diletta leotta 3 DILETTA LEOTTA CON DANIELE SCARDINA AKA KING TORETTO DILETTA LEOTTA CON DANIELE SCARDINA AKA KING TORETTO i tweet su diletta leotta 11