“Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta senza nessuna polemica”. Eleonora Daniele ha aperto così la puntata odierna di Storie Italiane, replicando alla bagarre che si è scatenata ieri con i Ferragnez, dopo le critiche – esagerate – rivolte a Chiara Ferragni sul suo non veicolare oggi messaggi importanti per combattere il Coronavirus, l’accusa – nei toni anche eccessiva – di Fedez e le scuse via social della stessa conduttrice.

“Lo sfogo del momento di ieri di Fedez sui social ha scatenato, generato inevitabilmente una sorta di bullismo nei miei confronti. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso. Noi ne parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo questo fenomeno, gli odiatori da tastiera, gli odiatori del web”

afferma la Daniele, dopo la valanga di insulti ricevuti via web e social dopo la puntata ‘incriminata’ in cui ha parlato della Ferragni. Per questo si appella allo stesso Fedez:

“Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questo senso, in questa battaglia. E magari questa battaglia la farà insieme a noi perché so che Fedez è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente e sono sicura che non vuole questo tipo di reazioni“.

Eleonora ribadisce di non avere “nulla contro Fedez e Chiara, abbiamo parlato molto spesso di loro, anche durante il lockdown, e da mamma gli voglio mandare un grande abbraccio a questi due genitori”, che tra qualche mese daranno una sorellina al loro piccolo Leone Lucia.

“L’avevo già fatto la settimana scorsa, forse non era arrivato questo messaggio perché a volte purtroppo arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi. Spero che un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare le cose belle che fate. E allora ciao, ci rivedremo nei social”

conclude la conduttrice.

