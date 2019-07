28 lug 2019 09:56

CHI VUOLE IL NUMERO DELLA HUNZIKER? - VIDEO: ''DICHIARO CONCLUSO IL MIO CALVARIO TRAGICOMICO. SONO FINITA NEI GRUPPI WHATSAPP DI GRIGLIATE E ALLENAMENTI DI TUTTA ITALIA. GRAZIE PER L'AFFETTO, MA NON POTEVO NEANCHE RISPONDERE, IL TELEFONO ERA INUTILIZZABILE PER TUTTI I MESSAGGI RICEVUTI. E ORA HO DECISO DI…'' - LA FIGLIA AURORA AVEVA PER SBAGLIO MOSTRATO IL NUMERO DELLA MADRE SU INSTAGRAM. E DA QUEL MOMENTO…