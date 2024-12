Da www.ilmessaggero.it

Partiamo dando il benvenuto a chi per la prima volta salirà sul palco dell'Ariston tra i big. Brunori Sas sarà il principale portabandiera del genere indie, affacciandosi a un pubblico mainstream come aveva già fatto nel 2019 quando nella serata dei duetti aveva accompagnato gli Zen Circus sulle note di "L'amore è una dittatura".

Anche Bresh aveva già respirato l'aria della città dei fiori. Lo scorso anno nella terza serata aveva eseguito Guasto d'amore in collegamento dalla nave Costa Smeralda e nella serata delle cover aveva affiancato Emma in un medley di brani di Tiziano Ferro.

L'artista che con il suo inno d'amore al Genoa ha fatto cantare praticamente tutta l'Italia calcistica nel 2025 sarà tra i cantanti in gara. Emis Killa è entrato nel rap game in maniera importante fin dal 2007, quando ha partecipato e vinto il concorso di freestyle Tecniche Perfette ma nella sua carriera non era mai entrato nella traiettoria di Sanremo.

«Il Festival rimane un’ottima opportunità per tutti, soprattutto se si sale sul palco con la canzone giusta e con il giusto carisma» commentava l'artista un anno fa in un video su Youtube con Fabio Caressa. Sarà la prima volta nella lista degli artisti anche per il gruppo formato da Shablo, Gué Pequeno (che è già stato sul palco con Mahmood nel 2019 e con Geolier lo scorso anno), Joshua e Tormento (nel 2009 in gara nel gruppo Sottotono).

Saranno loro a portare la matrice più rap all'interno della rassegna. Esordio anche per Serena Brancale (nel 2015 tra le nuove proposte), Lucio Corsi, Joan Thiele e Sarah Toscano (nel 2022 in Area Sanremo). Probabilmente però la maggiore curiosità tra le prime volte è quella di Tony Effe, ex membro della Dark Polo Gang e molto chiacchierato negli ultimi mesi.

Sono cinque gli artisti che nel 2010 avevano già partecipato almeno una volta a Sanremo. In particolare, si registra il ritorno di Marcella Bella dopo 18 anni.

Massimo Ranieri: Ottava partecipazione (1968, 1969, 1988, 1992, 1995, 1997, 2022);

Simone Cristicchi: Quinta partecipazione (2007, 2010, 2013, 2019)

Marcella Bella: Nona partecipazione (1972, 1981, 1986, 1987, 1988, 1990, 2005, 2007);

Giorgia: quinta partecipazione (1995, 1996, 2001, 2023);

Noemi: ottava partecipazione (2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2021, 2022)

Modà: quinta partecipazione (2010, 2013, 2022, 2023)

