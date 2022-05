30 mag 2022 17:11

CHIAMATELO "XFEDEZ"! FRANCESCA MICHIELIN È LA NUOVA CONDUTTRICE DI "XFACTOR" - DOPO AVER PIAZZATO IN GIURIA DARGEN D'AMICO, FEDEZ (CHE TORNA COME GIUDICE) INFILA LA SUA COCCA IN CONDUZIONE - ARTISTA POLIEDRICA, LA MICHIELIN NON E’ SOLO UNA CANTANTE. HA DIRETTO L'ORCHESTRA DI SANREMO PER LA CANZONE DI EMMA MARRONE, HA SCRITTO UN ROMANZO E RECENTEMENTE HA DEBUTTATO ALLA CONDUZIONE TELEVISIVA CON IL PROGRAMMA “SKY EFFETTO TERRA”. INSOMMA, E’ UNA CHE FA MILLE COSE: TUTTE MALE…