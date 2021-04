CHIAPPE GIREVOLI - PHILIPP TANZER, EX ATTORE DEL PORNO GAY, SI CANDIDA ALLE ELEZIONI CON IL PARTITO DELLA FAMIGLIA SCOZZESE - NON SOLO: ORA SOSTIENE DI NON ESSERE MAI STATO OMOSESSUALE E DI AVER GIRATO FILM HARD SOLO PER SOLDI - BARBARA COSTA: “È STATO FAMOSO PER LA SUA ABILITÀ NEL PORNO FETISH PIÙ VIOLENTO. HA LASCIATO IL PORNO PER ANDARE A FARE IL PARRUCCHIERE IN UN VILLAGGIO DI 400 ANIME E SOSTIENE CHE NELLE SCUOLE E DA NESSUNA PARTE SI DEVE PARLARE DI TEMATICHE LGBT…” - FOTO + VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

Il prossimo 6 maggio in Scozia si vota, e il Partito della Famiglia scozzese ha Philipp Tanzer tra i suoi candidati di punta. Philipp Tanzer è in corsa per un seggio, fa campagna elettorale dove elogia la famiglia, ma la famiglia esclusivamente eterosessuale, composta da una donna e un uomo, e retti, e religiosi, e figlianti. Incorruttibilmente morali. Peccato che fino a 8 anni fa, Tanzer non abitasse in Scozia, non fosse un parrucchiere, non fosse accasato con una donna, e nemmeno fosse eterosessuale.

Philipp Tanzer è un ex attore di porno gay, è stato gay pure nella vita privata, per anni, e però, guarda un po’, oggi dice che non lo è più, anzi, che mai lo è stato, e che se sc*pava con uomini sui set lo ha fatto per soldi, e comunque non importa perché oggi lui è rinato, ritornato sulla "giusta" via, e si candida per un partito le cui politiche sono anti-porno, anti-sessualità non etero, e anti-tutto ciò che mette in pericolo la sovranità dei peni eterosessuali.

philipp tanzer aka logan mccree 9

Oggi può dir quel che vuole, ma Philipp Tanzer, 43 anni, nato e cresciuto in Germania, non può negare di essere stato per 10 anni Logan McCree, pluripremiato attore di porno gay, attivo e passivo. I suoi film sono in rete, dove Tanzer è riconoscibilissimo non solo per il suo pene (allora gay) di 20 centimetri, ma per quasi ogni centimetro della sua pelle ricoperto di tatuaggi tribali compresi cranio, natiche, e pene, sul quale spunta una freccia.

logan mccree porn video 5

Tanzer ha lavorato nel porno gay e mica su set poco conosciuti: lui era uno famoso, non solo per netta bravura, e non solo per il suo corpo scolpito, e per il contrasto tra il suo viso angelico e la sua abilità nel porno fetish più violento (tra cui fisting anali, da passivo, davvero esagerati), ma perché Tanzer era pene di punta di "Racing Stallion", studios numero uno di porno gay USA.

philipp tanzer aka logan mccree 4

Col nome d’arte di Logan McCree, Philipp Tanzer ha collezionato candidature agli Oscar, vincendone più d’uno, tra cui miglior attore e best sesso a tre. Non solo. Philipp Tanzer è stato anni fidanzato con Vinnie D’Angelo, superstar del porno gay: il loro è stato un amore tutt’altro che clandestino.

philipp tanzer aka logan mccree (2)

Ma oggi Philipp Tanzer dice che non è più così, che mai è stato così, al "Daily Mail" dice che è “stato spinto a esser omosessuale” (da chi? come? e perché?) anche se precisa che lui nel porno gay non si è trovato male, e che non può dire che il mondo del porno – gay e non gay – sia un mondo sporco, brutto e cattivo, però… Lui dice che lo ha fatto unicamente per soldi (sì, come no!), e insiste sul fatto che né è stato gay, e nemmeno un "gay-for-pay" (è questa una riconosciuta categoria di performer etero, che però fanno porno gay.

Questi qui lo fanno davvero per soldi, in quanto è innegabile che, nel porno etero, gli uomini sono pagati meno delle donne). Philipp Tanzer si spinge a ipotizzare che, forse, un periodo, è stato bisessuale. Il candidato ex gay Tanzer dice che le donne gli sono sempre piaciute, pure quando faceva porno gay, e era fidanzato con una ragazza, e però la tradiva con un uomo. Poi 8 anni fa… la svolta: si è innamorato della donna con cui oggi vive e che presto sposerà, e per la quale ha lasciato il porno per andare a fare il parrucchiere a Durness, micro villaggio scozzese di 400 anime.

logan mccree sam barclay pornstar

Il candidato ex pornostar gay e ex gay e oggi etero Philipp Tanzer sostiene che nelle scuole e da nessuna parte si deve parlare di tematiche LGBT+, che una famiglia è solo quella etero e quella dove ci sono i figli, e che i mariti devono essere difesi dalla prepotenza delle mogli, perché secondo lui non è vero che sono le donne le vittime più numerose di violenza domestica, e di genere.

Lui ha altre statistiche, lui sa altre verità (Tanzer è stato protagonista di un documentario BBC in cui vanta il suo attivismo in associazioni per la difesa dei diritti degli uomini: se è così, come combacia la gran brutta storia che lo stesso Tanzer racconta, ovvero che è stato testimone, al telefono, di sua madre ferita a colpi di pistola dal suo nuovo marito…?!?).

logan mccree the visitor

L’ex pornostar gay ma adesso etero Philipp Tanzer oggi si proclama anti-gay e anti-porno, e sta tutto preoccupato della deleteria influenza che il porno sul web ha sui bambini, lui che sul web ci sta – e per sempre ci starà – nudo e sedere all’aria e pene dritto e infilato ovunque, lui che col porno sul web c’ha campato (anche con video su richiesta, sul suo sito personale, ora ovviamente chiuso).

Lo dice lui, Philipp Tanzer, oggi "redento", oggi che non si chiama più Logan McCree, oggi che ha impulsi "diversi", oggi che ha cambiato vita, partner, lavoro, scopi, e predica e si scaglia contro tutto ciò che un tempo ha provato e fatto e voluto e amato. Mah.

