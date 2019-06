CHICCHE DI GOSSIP – ALLEGRI A SCUOLA DI INGLESE: FUTURO AL MANCHESTER UNITED? - BIANCA ATZEI IN LOVE: ECCO CHI E’ IL SUO NUOVO COMPAGNO - QUAL E’ IL MOTIVO DELL’ESCLUSIONE DI JOE BASTIANICH DALLA GIURIA DI X-FACTOR? - CHE FINE HA FATTO GABRIELLA GERMANI, IMITATRICE AMATA DA FIORELLO, CHE AVREBBE DOVUTO CONDURRE UNO SPAZIO NEI PROGRAMMI ESTIVI DI RAIUNO? – VACCHI COME "JACKO" E CR7 – E BRIATORE...

Emma, che cosa ti sei messa in testa?

Da settimane il popolo del web è in subbuglio perché Emma Marrone si è presentata con i capelli non più biondi, ma di colore scuro. Il motivo? Emma ha ceduto alla corte di Gabriele Muccino e sarà una delle protagoniste della prossima pellicola del regista, che si girerà quest’estate. S’intitola “I migliori anni” e uscirà nel febbraio 2020. La cantante interpreterà la moglie di Claudio Santamaria. Nel cast anche Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti.

Strane sostituzioni

Che cosa c’è dietro il cambio della guardia a “X Factor”, da cui è sparita la presenza di Joe Bastianich? Il ristoratore aveva raccontato agli amici di lasciare “Masterchef” per il talent di Sky e invece in giuria non ci sarà: i giudici scelti sono Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta. Qual è il motivo della sua esclusione? E che fine ha fatto Gabriella Germani, imitatrice amata da Fiorello, che avrebbe dovuto condurre uno spazio nei programmi estivi di Raiuno, ma è stata sostituita da Valeria Graci?

Il futuro “english” di Allegri

Max Allegri, dopo la separazione dalla Juve, si è preso un primo periodo di riposo insieme con la sua Ambra Angiolini ed è volato a Disneyland Parigi. Poi l’allenatore, al momento senza squadra, andrà a far scuola di inglese a Londra con vista su Manchester (United), probabilmente la sua prossima panchina…

Gori mantiene le promesse

Giorgio Gori aveva promesso che se fosse stato eletto sindaco al primo turno senza ballottaggio sarebbe andato a piedi con tutta la giunta da Bergamo a Caravaggio, al Santuario di Santa Maria del Fonte. E l’ha fatto.

Briatore apre a Tirana. Anzi no.

Flavio Briatore sta ricevendo sul telefonino messaggi pieni di complimenti per aver aperto a Tirana, in Albania, il “Billionaire”. Peccato che il manager non ne sapesse nulla. Dai complimenti… ai legali.

Atzei di nuovo in love

Dopo la cocente delusione per la fine della storia con Max Biaggi e l’amicizia con Jonathan, Bianca Atzei è di nuovo innamorata. Il fortunato è l’inviato delle Iene Stefano Corti, ex di Veronica Ruggeri. I due sono già inseparabili: sarà la volta buona o solo un fuoco?

Vacchi come Highlander

Gianluca Vacchi una ne pensa cento ne... costruisce. L’imprenditore, dopo essersi inventato l’#enjoybike (la bicicletta a raggi infrarossi che fa dimagrire), si è fatto costruire in casa, nella sua stanza da letto, una camera iperbarica personalizzata. Cosa che in passato hanno realizzato anche Micheal Jackson e Cristiano Ronaldo. Lo scopo? Mantenersi giovane e curare la sua pelle.

Il ritorno di Facchinetti

Nell’ultimo periodo Francesco Facchinetti, agente di molti giovani talenti, è tornato in tv come opinionista. In realtà il conduttore fa le prove per quello che sarà (davvero) il suo ritorno in onda, su Discovery, alla guida di un programma dal titolo “La vacanza perfetta”, con protagoniste famiglie del nord e del sud. Ma non è l’unica novità: il clamoroso, vero ritorno in tv è ancora top secret.

Politically (s)correct

Londra festeggia l’Italia

Grande festa a Londra in occasione del 2 giugno. Il console generale Marco Villani con la moglie Claudia Svampa e l’ambasciatore Raffaele Trombetta hanno accolto la comunità italiana in Belgravia Square. Una comunità che, nonostante la Brexit incombente, quest’anno è aumentata ancora.

La Carfagna con le poliziotte

La vicepresidente della Camera Mara Carfagna ha con le donne poliziotto un progetto a contrasto della violenza sulle donne. L’unione fa la forza.

Festa romana dell’Azerbaijan

La Festa nazionale dell’Azerbaijan è stata celebrata anche a Roma all’Hotel Excelsior alla presenza dell’ambasciatore Mammad Ahmadzada e di vari diplomatici e consiglieri del Quirinale, tra cui alcuni fedelissimi del Presidente come Gianfranco Astori, Simone Guerrini e Manuela D’Alessandro.

