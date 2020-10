CHICCHE DI GOSSIP – INCROCI PERICOLOSI A MONTECARLO: BRIATORE VA A FARE COLAZIONE E SI RITROVA ACCANTO STEFANO COLETTI, SPASIMANTE DI ELISABETTA GREGORACI - BELIN BELEN: IL FIDANZATO SI DA’ ALLA FOTOGRAFIA E LEI SARA’ LA SUA MUSA - TITOLI DI CODA TRA SATTA E BOATENG - CACCIA ALLA VOLPE CHE TORNA SINGLE - RANIERI SBARCA A RAI3. LA CARLUCCI RINUNCIA A PATTY PRAVO - BRUXELLES: CONTE A BOCCONI...

Satta e Boateng: titoli di coda

Come “Chi” aveva anticipato quest’estate, la crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non è rientrata, nonostante lui abbia provato ogni mossa per riconquistarla. La storia è giunta al capolinea e Melissa ha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. Per rimarcare l’avvenuta rottura la Satta ha accuratamente evitato di farsi vedere in tribuna allo stadio del Monza dove gioca il marito.

Su Raitre arriva Massimo Ranieri

In gran segreto Massimo Ranieri entra ed esce dalla Rai dove sta preparando quattro prime serate su Raitre da lui stesso condotte, tra ospiti, canzoni, aneddoti e ricordi che scalderanno il cuore di molti.

Milly Carlucci rinuncia a Patty

Nella nuova edizione de “Il cantante mascherato” pare che in giuria non ci sarà più Patty Pravo e che al suo posto arrivi Teo Mammucari. Al momento non sono noti i motivi dell’allontanamento tra Patty e Milly Carlucci.

Adriana Volpe torna single

Adriana Volpe è tornata single. Tra la conduttrice e l’ex marito Roberto Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia.

Belen musa d’amore

Colpo di scena (l’ennesimo) nella vita di Belen Rodriguez. Il suo fidanzato Antonio Spinalbese, in un periodo così difficile per il lavoro, ha scelto di allungare la sua aspettativa nel salone dove lavorava come hair stylist. Nonostante esercitasse in uno dei saloni più quotati d’Italia, Antonio ha deciso di seguire la sua passione, quella della fotografia. Questa sua scelta è stata approvata dalla stessa Belen e così sarà lei la musa del compagno.

Colazioni ad alta tensione

Incroci “pericolosi” nel Principato alla Pasticceria Cova Montecarlo. Quando lo scorso weekend è entrato Flavio Briatore per fare colazione e si è ritrovato accanto Stefano Coletti, spasimante di Elisabetta Gregoraci, insieme con la madre e il papà. Il giovane ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava serenamente il suo breakfast con un amico.

Politically (s)correct

Il ristorante di Conte a bruxelles

Le cene di Giuseppe Conte sono salve. Mentre tanti ristoranti di Bruxelles sono chiusi per il Covid, Bocconi, il ristorante di Fulvio Pierangelini, resterà aperto solo per gli ospiti dell’Hotel Amigo (della Rocco Forte Hotels) dove solitamente si ferma il premier. Le sue cene con Angela Merkel quindi continueranno.

Palombelli e Rutelli cinefili

Francesco Rutelli con la moglie Barbara Palombelli hanno applaudito, in occasione della serata finale della Festa del Cinema, Kim Rossi Stuart nel film di Francesco Bruni “Cosa sarà”. La coppia è stata un’habituée di questa edizione della Festa e qualcuno parla anche della candidatura di Rutelli al Quirinale.

Con la Sabbadini le donne al top

Nel prossimo G20, quando la presidenza toccherà all’Italia, allora sarà Linda Laura Sabbadini dell’Istat a diventare la donna di punta su cui contare per migliorare la posizione lavorativa, e non solo, delle donne. E speriamo sia la volta buona.

