Tra Fedez e Ambra non c’è l’“X Factor”

Sono iniziate le riprese della nuova edizione di “X Factor”. In giuria Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.

Tornano Benji e Fede

La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, ovvero Benji&Fede, dopo essersi divisa per “motivi artistici” potrebbe riunirsi. Dopo aver conquistato le teenager di tutta Italia, Benji era volato in America per amore di Bella Thorne e il sodalizio musicale si era rotto. Ora però Benji si è lasciato e anche Fede, archiviata da tempo la storia con Paola Di Benedetto, è single. Così, messi da parte i progetti di cuore, potrebbero riprendere quelli lavorativi.

Fiorello omaggia Fiorello

Nel suo nuovo spettacolo teatrale Fiorello regala agli spettatori due momento magici. Il primo è l’omaggio a Raffaella Carrà, il secondo è quando appare con una parrucca di lunghi capelli neri raccolti in un codino e parte con un amarcord del “Karaoke”, il programma che lo lanciò su Italia 1 trent’anni fa.

Politically (s)correct

All’Hotel de la Ville festa con la Boschi

Maria Elena Boschi in abitino corto colorato è stata tra gli ospiti d’onore del party per i tre anni dell’Hotel de la Ville restaurato, organizzato da Natalie Rucellai per Rocco Forte.

Cesara brinda di nuovo a casa di amici

La sposa del momento, Cesara Buonamici, ha brindato, stavolta senza neomarito, a casa di Eliana Miglio, che ha riunito un ristretto gruppo di vip, da Roberto Cotroneo a Jas Gawronski e Giampiero Ruzzetti, per un dinner prevacanziero.

Safiria, evento per le imprese con l’anima

Festa Mediolanum in via del Babuino per il libro di Safiria Leccese “La ricchezza del bene - Storie di imprenditori fra anima e business”. Tra gli ospiti Vincenzo Boccia e Roberto Napoletano.

La longevità al Canottieri Aniene

Presentazione con dinner per “Il grande libro della longevità” di Vira Carbone. Moderatore del vivace talk su salute e bellezza, Angelo Mellone.

