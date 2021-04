https://m.dagospia.com/il-caso-della-casa-di-casalino-renzi-il-senato-paga-l-affitto-al-portavoce-del-movimento-136214

Da CHI

Lucilla in love...

lucilla agosti

Cambio di vita per la conduttrice Lucilla Agosti, che ha lasciato il compagno per iniziare una nuova relazione con il campione di motocross acrobatico Vanni Oddera. L’amore è nato durante una manifestazione alla quale, però, entrambi erano accompagnati dai rispettivi fidanzati. Recentemente Lucilla e Vanni sono usciti allo scoperto e hanno iniziato la loro nuova relazione fino a oggi tenuta segreta.

...e Guenda single

Guendalina Goria, ex concorrente del “GfVip”, è volata a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove ha comprato casa, e subito è ripartito il gossip di un ritorno di fiamma con il suo ex Telemaco Dell’Aquila. Ma l’imprenditore in realtà si trova in Italia e la storia tra i due non è affatto ricominciata.

guenda goria

Alessandro il conquistatore

L’attore Alessandro Preziosi ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano a Roma ormai da qualche tempo. Ma non hanno nessuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?

Titoli di coda

La storia tra Pago e Serena Enardu che, per un breve periodo, era ripartita, oggi è definitivamente finita. I due sono rimasti in buoni rapporti.

rocco casalino e giuseppe conte

Politically (s)correct

Nozze in pandemia

L’ex sindaco di Torino Piero Fassino ha celebrato sabato pomeriggio in Campidoglio le nozze tra il “naso” della Regina Elisabetta, Laura Bosetti Tonatto, e il giornalista Vittorio Sabadin. Tra i testimoni Anna Serafini, moglie di Fassino, e Marisa Laurito. Solo otto gli invitati. Per gli altri, foto con il cartonato degli sposi a grandezza naturale.

alessandro preziosi 3

Rocco Casalino cerca casa a Roma

Ci aveva confidato di volersi trasferire a Milano, ma pare averci ripensato. Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, sta cercando un appartamento da comprare nel centro storico di Roma. Possibilmente con ascensore, visto che ospiterà spesso la sua adorata mamma.

Lo stile del governo Draghi

Ecco il decalogo dello stile Draghi, valido soprattutto per chi fa parte dell’esecutivo. Per gli uomini: abito grigio o blu, cravatta vivace senza esagerare, orologio di famiglia. Per le donne: abito o gonna longuette strette in vita a tinta unita, tailleur pantalone anche colorato, décolleté nere. E pochi gioielli.

Laura Bosetti Tonatto e il giornalista Vittorio Sabadin MARIO DRAGHI PATRIZIO BIANCHI mario draghi con la moglie serena cappello