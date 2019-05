CHICCHE DI GOSSIP - LE TV HANNO BOCCIATO IL DOCUMENTARIO SULLA VITA DI CHIARA FERRAGNI: DEBUTTERÀ AL CINEMA CON UNA SERIE DI “ONE NIGHT” - MA LA INFLUENCER SI PRENDE UNA PICCOLA RIVINCITA: UNA NOTA E BELLA CONDUTTRICE ITALIANA È OSSESSIONATA DA LEI E DAL SUO LOOK. IN GRAN SEGRETO LA COPIA IN TUTTO E LA SUA ULTIMA TROVATA E’…

Da “Chi”

La conduttrice sogna di essere Chiara

Una nota conduttrice italiana, tra le più belle, è ossessionata dal look di Chiara Ferragni e in gran segreto, almeno finora, la copia in tutto. L’ultima trovata: richiedere alla sua gioielliera di fiducia di riprodurre gli stessi oggetti preziosi dell’influencer, ma con un marchio differente.

Ancora Ferragni: la sua vita al cinema

Il documentario sulla vita della blogger più famosa d’Italia, dopo aver ricevuto una lunga lista di no dalle reti tv a cui era stato proposto per trasmetterlo sul piccolo schermo, debutterà al cinema con una serie di “One night” (serate uniche); in alcune città d’Italia alle proiezioni sarà presente anche la moglie di Fedez.

POLITICALLY (S)CORRECT

Mary Quant e la libertà sessuale

L’ambasciatore britannico Jill Morris, attiva animatrice culturale e appassionata di moda, ha ospitato a Villa Wolkonsky un dibattito sulla liberazione sessuale in Gran Bretagna a partire dalla minigonna di Mary Quant. Lei però indossava una stilosissima tuta nera.

Malagò: show per il libro di Coccia

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha confessato di dormire da 10 anni con il suo labrador e di avere in comune con il veterinario-scrittore Federico Coccia non solo la passione per gli animali, ma soprattutto quella per le donne... Insomma, ha rubato la scena all’autore del libro-diario “A piedi nudi”, nel corso della vivace presentazione al Circolo Aniene.

Toto first lady per la festa al Quirinale

I leader del governo gialloverde si presenteranno con le loro fidanzate al tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica che si svolge il primo giugno nei giardini del Quirinale? E chi sarà la più elegante? Tutto può succedere!