CHICCHE DI GOSSIP - WANDA NARA DEBUTTA NEL MONDO DELLA COSMETICA CON UN SUO MARCHIO E UNA LINEA DI ROSSETTI - CHE FINE HA FATTO LO SHOW DI BRIGNANO? - CIRO FERRARA, MENTRE SI DIRIGEVA NEGLI STUDI ROMANI POCO PRIMA DELLA SEMIFINALE DI “AMICI CELEBRITIES”, HA PRESO IL TRENO DA NAPOLI MA SI È ADDORMENTATO IN CARROZZA. QUANDO HA APERTO GLI OCCHI, SI È RITROVATO A FIRENZE…

wanda nara

Da “Chi”

TOTTI TORNA AL CALCIO

Dopo l’esperienza con “Celebrity Hunted”, dopo le registrazioni della serie tv “Casa Totti”, Francesco Totti ha deciso di tornare al suo primo amore: il calcio. In questi giorni, in gran segreto, sta nascendo la scuderia di talenti guidata dal Capitano, che ha scelto definitivamente quale sarà il suo futuro, ovvero fare il procuratore calcistico per lanciare nuovi talenti.

WANDA AGENTE IMPRENDITRICE

La showgirl Wanda Nara, agente del calciatore Mauro Icardi, debutta nel mondo della cosmetica con un suo marchio e una linea di rossetti. Nome di questa nuova avventura: W.N., come le iniziali della donna manager.

FABIO ROVAZZI

ROVAZZI D’ORO

In giuria ospite nella finalissima dello “Zecchino d’Oro”, condotto da Carlo Conti, arriverà Fabio Rovazzi. La trattativa si è conclusa in queste ore.

BELEN SBADATA DIMENTICA GLI AMICI

La showgirl Belen Rodriguez festeggia 10 anni di carriera al top e ringrazia tutto il suo staff con un lungo post su Instagram. Ma tra i menzionati manca il suo fedele (e forse ex?) stylist, nonché migliore amico, Giuseppe Di Cecca, oggi stilista di Giulia De Lellis. Rapporti conclusi o una semplice sbadataggine?

brignano

LO SHOW DI BRIGNANO A “CHI L’HA VISTO?”

L’attore Enrico Brignano ha incontrato più volte il direttore di Raidue Carlo Freccero: i due avevano stretto un patto per far esordire Brignano con dieci prime serate. La trasmissione sarebbe dovuta partire lo scorso settembre, ma al momento non se ne hanno notizie. Che fine ha fatto lo show di Brignano?

ciro ferrara

IL BELL’ADDORMENTATO SUL TRENO

L’ex Nazionale Ciro Ferrara, oggi concorrente di “Amici Celebrities”, mentre si dirigeva negli studi romani poco prima della semifinale del programma, ha preso il treno da Napoli ma si è addormentato in carrozza. Quando ha aperto gli occhi, si è ritrovato a Firenze, accumulando tre ore di ritardo per le prove.

POLITICALLY (S)CORRECT

Giuseppe Conte come Bradley Cooper

L’entusiasmo del popolo Cinquestelle per il presidente Giuseppe Conte sul palco della festa di Napoli ha trasformato l’ex avvocato del popolo in una rockstar, simile al Bradley Cooper di “A star is born”. Boati e cori da stadio che hanno fatto tremare le tempie al premier. Dietro le quinte, presente ma discreta, la sua Olivia, emozionata.

RENATA POLVERINI

Fate largo ai centennials

L’onorevole Valentina Aprea ha raccolto le storie più significative della generazione Zeta e ce le presenta nel suo ultimo libro. “La scuola dei Centennials”, edizione Egea, parla infatti dei ragazzi nati dopo il Duemila, con lo smartphone in mano, che saranno la classe dirigente di domani.

Renata e Matteo: un abbraccio non facile

Dura la vita di coloro che cambiano casacca. Si sa che Renata Polverini sarebbe propensa a lasciare Forza Italia per entrare in Italia Viva, con Matteo Renzi. Pare però che dentro il nuovo partito renziano non siano tutti d’accordo ad accoglierla. Anzi...