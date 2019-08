CHICCHE DI “CHI” - BELEN E DE MARTINO, NUOVA COPPIA DA “DOPOFESTIVAL” (CON AMADEUS IL BALLERINO CONDIVIDE LO STESSO MANAGER: “BRUCIO” PRESTA) – RITORNO DI FIAMMA TRA BIANCA GUACCERO E L’EX CALCIATORE NICOLA VENTOLA -SALEMI IN LOVE, LO STILISTA BURLON A ACHILLE LAURO: "TI AMO..." - LA VENTURA CHIAMA BETTARINI NEL SUO NUOVO PROGRAMMA SUL CALCIO - IRAMA ROMPE CON FACCHINETTI – IL MARITO DELLA RAGGI SI SCAGLIA CONTRO SALVINI (“PIROETTA”) E ZINGARETTI…

Da Chi

Belen e Stefano al DopoFestival?

belen de martino

L’idea al momento è una suggestione che non dispiacerebbe al direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, ovvero portare Belen Rodriguez e Stefano De Martino in conduzione al “DopoFestival”. De Martino, sempre più volto Rai, insieme con la moglie condivide con Amadeus anche lo stesso management: Lucio Presta. E la conduzione di Belen e Stefano nei programmi canterini (“La notte della Taranta” e il Festival di Castrocaro) sarebbero una sorta di prova per avvicinarli alla musica.

Peparini Show

belen de martino

Nella giuria di “Amici Vip” è prevista la presenza di Giuliano Peparini come giudice e direttore artistico: farà ballare e cantare i “vip” di casa nostra con le sue complesse coreografie.

Facchinetti vs Irama: the end

È finita malissimo l’avventura lavorativa tra il manager Francesco Facchinetti e il suo ex pupillo, il cantante Irama. I due si sono ufficialmente detti addio in maniera non pacifica. Ora la parola spetta ai legali di entrambi per discutere la risoluzione del rapporto.

ventola guaccero

Ferragosto ti conosco

Nello scorso numero di “Chi” avevamo scritto del riavvicinamento tra Bianca Guaccero e l’ex calciatore Nicola Ventola. Ecco la foto che testimonierebbe il ritorno di fiamma tra i due che anni fa si sono amati follemente: hanno trascorso il Ferragosto insieme nella “loro” Puglia.

Salemi in love

marcelo burlon

In Sardegna gli atteggiamenti intimi tra Giulia Salemi, scartata per il ruolo di tronista a “Uomini e donne” dopo una serie di provini, e l’ex isolano Marco Ferri non sono passati inosservati, come è successo anche poche sere fa al Just Cavalli in Costa Smeralda. Francesco Monte oggi è per Giulia solo un lontano ricordo...

bianca guaccero

La Ventura convoca Bettarini?

Per il suo programma sportivo “La domenica Ventura” su Raidue, dedicato al calcio, la conduttrice Simona Ventura potrebbe avere tra gli opinionisti l’ex compagno e calciatore Stefano Bettarini. Le trattative sono in corso.

Burlon canta l’amore

achille lauro boss doms bacio

Lo stilista Marcelo Burlon ha postato una foto assieme al cantante Achille Lauro. Tra i due c’è da sempre una forte amicizia, ma le parole di Burlon questa volta meritano una particolare attenzione: “Ti amo dal primo giorno che ti ho visto”. Parole dal cuore...

Politically (s)correct

Al “signor Raggi” non piace l’intesa

Andrea Severini, più noto come marito della sindaca Virginia Raggi, ha messo nero su bianco sul suo blog quanto detesti il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che indica con il soprannome di Mister Italia. Per lui l’alleanza con il Pd è come il fumo negli occhi.

Gli abbronzati del Quirinale

ventura bettarini

Le consultazioni post spiaggia di questa strana crisi politica hanno visto segretari di partito e deputati con abbronzature tropicali e borse da spiaggia, mentre in rete giravano foto e filmati con il presidente Sergio Mattarella seccato per tanta indecisione e convinto a mollare tutto per godersi una vacanza che non ha mai fatto.

Fidanzate salvagente

Nella fase più delicata della trattativa per risolvere la crisi, le “fidanzate di Governo”, Francesca Verdini e Virginia Saba, sono rimaste avvinghiate in acqua ai due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

