2 – LE CHICCHE SANREMESI DI "CHI"

Valerio Palmieri per “Chi”

Era partita con la polemica sul “ruolo della donna”, adesso l’edizione numero 70 di Sanremo sta virando sulla rotta della nostalgia canaglia, dell’estetica “camp” e dei discorsi impegnati. Amadeus ha dovuto capire chi sta con lui (Fiorello, encomiabile stopper delle polemiche) e chi no (leggere sotto).

LE DELUSIONI DI AMADEUS/1

Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, aspettava 35 anni di poter condurre il suo Sanremo, ma è partito con il piede sbagliato per una frase uscita male: volendo elogiare Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, per la sua discrezione, ha detto: “Una donna che ha saputo rimanere un passo indietro rispetto a un grande uomo”. Ma la sua delusione più forte è stata il duro attacco che gli ha rivolto, per questa frase, Michelle Hunziker. Chi conosce Amadeus sa che non è maschilista e si è solo espresso male (in casa sua comanda la moglie Giovanna). Da Michelle non se lo aspettava proprio.

LE DELUSIONI DI AMADEUS/2

Una delusione cocente che si aggiunge a quella per il forfait di Jovanotti, amico storico di Amadeus, che, con Fiorello e Nicola Savino, avrebbe riunito la squadra storica di Radio Deejay. Jovanotti ha detto che non ci potrà essere perché vuole dedicare il 2020 «all’ascolto e alla scrittura». Ma un amico come Amadeus, che si trova di fronte all’occasione della sua vita, valeva uno sforzo in più.

LE PAROLE CHE NON HO DETTO

L’ufficio legale Rai ha studiato giorno e notte se ci fossero gli estremi per squalificare Junior Cally per le parole violente espresse in alcune sue vecchie canzoni, ma non ha trovato alcun cavillo. In compenso a Sanremo si parlerà di donne sia nel monologo di Rula Jebreal che in altri interventi che la squadra di autori sta preparando. Sarà un Sanremo pieno di canzoni, celebrazioni (vedi fra gli ospiti Ricchi e Poveri nella formazione originale, Al Bano e Romina, Massimo Ranieri), ma anche di “parole”.

LA FELICITÀ DI PRESTA

In queste settimane di polemiche, a tenere alto il morale del gruppo di lavoro di Sanremo ci ha pensato Lucio Presta, il potente manager di Amadeus. L’uomo, che ha visto ben altre battaglie, è felice perché quest’anno con lui c’è anche il figlio, Niccolò Presta (manager e produttore del programma rivelazione di Real Time Rivelo, condotto da sua moglie, Lorella Boccia). Presta senior e junior sono inseparabili.

LA DONNA DI SARCINA

Mentre l’ex moglie (anche se legalmente sono ancora sposati) Clizia Incorvaia parla spesso di lui al GfVip, a volte con amore ferito a volte con rabbia, Francesco Sarcina, leader delle Vibrazioni, sarà a Sanremo con una donna speciale: Nina, 4 anni, figlia del cantante e di Clizia. Altro che sesso, droga e rock&roll: coccole, latte e a letto presto. D’altronde è un Festival dei sentimenti: Paolo Jannacci scrive un brano toccante per la figlia, Piero Pelù per il figlio della figlia, Giordana Angi per la mamma.

LA PASSIONE DI SAVINO

Nicola Savino ha fatto di tutto per avere Miss Keta, la cantante mascherata, al Dopofestival (rifiutando, pare, Elisabetta Gregoraci). La passione di Savino per Miss Keta parte da lontano: da mesi, infatti, la imita in radio e il suo “pazzessssco” è un tormentone che ha ispirato anche la brava Brenda Lodigiani nella sua imitazione a Quelli che il calcio.

L’AMORE DI EMMA

Fra le donne che affiancheranno Amadeus, come abbiamo visto, ci sarà anche la mora Emma D’Aquino, che non vuole rivelare nulla sulla propria vita privata. Ma ci dice con un sorriso: «Non sono fidanzata con Alberto Matano (conduttore de La vita in diretta, ndr) come molti pensano! Siamo stati ospiti in tv insieme e tra l’altro abbiamo diviso l’ufficio per anni, ma siamo solo amici». Matano fu “scoperto” da Luciana Littizzetto proprio a Sanremo mentre era ospite di Vincenzo Mollica, durante un collegamento con il Tg1: «Ma chi è quel gran tronco di pino?», l’endorsement di Lucianina.

LA MALEDIZIONE DEI FAVORITI

Dopo il “caso Ultimo”, favorito l’anno scorso e poi giunto secondo, nessuno dei cantanti vuole l’etichetta del “vincitore annunciato”, che stava per essere messa sulle spalle di Alberto Urso, vincitore di Amici ed esponente del bel canto che piace al pubblico sanremese. Salgono, infatti, le quotazioni di Giordana Angi, migliore amica di Alberto. Fra le canzoni più belle in assoluto figurano quella di Diodato, ex di Levante, voce potente e musica trascinante, mentre Elodie ha un pezzo firmato dal campione in carica Mahmood che è una bomba, così come saranno ballatissimi Elettra Lamborghini, Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari (Lo Stato Sociale di questa edizione anche se il ritmo ricorda piuttosto gli 883). Ma 24 canzoni in gara sono troppe.

