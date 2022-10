5 ott 2022 18:13

CHICCHE DI "GOSSIP" - NON SOLO FRANCESCO TOTTI (CON NOEMI), ANCHE IL FIGLIO CRISTIAN È IN LOVE (CON UNA ATTRICE) – COME MAI MANCINI HA LASCIATO A CASA ZANIOLO E ZACCAGNI? AL CT NON SONO PIACIUTI I DIVERBI TRA I DUE PER VIA DI CHIARA NASTI, LA EX DEL GIALLOROSSO CHE ORA ASPETTA IL SUO PRIMO FIGLIO DA ZACCAGNI (LEI HA ACCUSATO ZANIOLO DI AVERE UN GAMBERETTO IN MEZZO ALLE GAMBE) – NELLA CASA DE GFVIP LA TRIESTINA NIKITA PELIZON È ENTRATA DA SINGLE, MA HA MENTITO...