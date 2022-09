INTORNO AL 2000, L’EX SIGNORA TOTTI POSÒ PER UN SERVIZIO MOLTO SENSUALE PER “DI PIÙ TV”

ilary blasi giovane e nuda 10

Sotto ai riflettori ci resta sempre Ilary Blasi: tutta colpa della separazione, burrascosa, da Francesco Totti (quest'ultimo si è affidato al super-legale Bernardini De Pace). E così, dal passato della showgirl, ecco rispuntare dal passato delle foto molto sensuali che fece per Di Più Tv. E il fotografo Angelo Genovese rivela dei retroscena su quel servizio: "Lo fece per soldi e per la carriera", premette.

E ancora, aggiunge: "Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno".

ilary blasi giovane e nuda 11

Ma Genovese percisa che le foto senza veli "vennero dopo. Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito". E ancora, parlando della Blasi, che oggi ha 41 anni, ricorda come Ilary si trovasse a Londra per imparare l'inglese e, per mantenersi, lavorava in un bar: "Il produttore le offrì il biglietto del viaggio Londra-Roma e due milioni delle vecchie lire e lei accettò", ricorda.

E ancora: "All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta". E Ilary Blasi "non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare", conclude Genovese.

