CHIUDE ''LA STRADA DI CASA'' (17,3%) CONTRO IL MILIARDESIMO ''TITANIC'' (8,8%) - BENE SIA ''IL COLLEGIO'' (9,7%) CHE ''LE IENE'' (12,8%), CHE ANCORA UNA VOLTA SUPERANO L'AMMIRAGLIA MEDIASET - BIANCA (5,2%) VICINA A FLORIS (5,9%) - SPADORCIA (3,6%), PALOMBA (5,1-4,7%), GRUBER (7%) - E.DANIELE (16,3-14%) - 'FORUM' (18,3%), ISOARDI (12,7%) - COSTANZO RIPARTE DALL'8,9% - VESPA (11,5)

Su Rai1 La Strada di Casa 2 ha conquistato 3.950.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Titanic – Prima Parte ha raccolto davanti al video 1.887.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.252.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.141.000 spettatori (12.8%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.121.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 1.073.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.289.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 007 – Il Domani non muore mai ha segnato il 2.1% con 477.000 spettatori mentre sul Nove Diverso da chi? ha catturato l’attenzione di 219.000 spettatori (0.9%). Sul 20 Il Cavaliere Oscuro sigla il 2.1% con 458.000 spettatori. Su Sky Sport Serie A il posticipo di Campionato Brescia-Inter è stato seguito da 839.000 spettatori con il 3.3% di share.

Access Prime Time

Otto e Mezzo al 7%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.214.000 spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.377.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.6% con 934.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.149.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 That’s Amore ha appassionato 1.221.000 spettatori pari al 5% e Un Posto al Sole 1.756.000 (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.264.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.236.000 (4.7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.806.000 spettatori (7%). Su TV8 Guess my Age piace a 593.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 458.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Cuochi d’Italia 1.8%

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.542.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.735.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.540.000 spettatori con il 16% di share e Caduta Libera 3.828.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 NCIS ha raccolto 756.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 1.270.000 (5.5%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 4.5% con 794.000 spettatori e CSI Miami ha totalizzato 661.000 spettatori (3%). Su Rai3 Blob segna 1.020.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4% con 906.000 spettatori. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 226.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Tv8 4 Cuochi d’Italia fa compagnia a 386.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

Agorà 9.5%

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 892.000 telespettatori con il 16.3% di share; Storie Italiane ottiene 795.000 spettatori con il 16.3% di share nella prima parte e 819.000 (14%) nella seconda. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 752.000 spettatori (14.1%) nella prima parte e 728.000 (14.9%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club è visto da 119.000 spettatori (2.3%). Su Italia 1 Rossana ottiene un ascolto di 219.000 spettatori pari al 3.4% e Bones piace a 115.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 Agorà convince 516.000 spettatori pari al 9.5% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.4% con 361.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 132.000 spettatori con share del 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 198.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 297.000 (5.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 277.000 spettatori pari al 5.6%.

Daytime Mezzogiorno

L’Aria che Tira al 7.3% nella prima parte

Su Rai1 La Prova del Cuoco ha raccolto 1.390.000 spettatori con il 12.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.466.000 telespettatori con il 18.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 309.000 spettatori con il 3.9% nella prima parte e 693.000 (6.6%) nella seconda. Su Italia 1 Bones piace a 241.000 spettatori (3.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.076.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 438.000 spettatori (7.2%), Quante Storie si porta al 5.8% con 717.000 spettatori e Passato e Presente al 4.2% con 594.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 145.000 spettatori con il 2.3% di share nella prima puntata e 159.000 (1.4%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 610.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 435.000 spettatori con share del 7.3% nella prima parte, e 643.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

ViD vicina a Pomeriggio Cinque

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 1.577.000 spettatori (11.9% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.375.000 spettatori (12.9%). La Vita in Diretta informa 1.835.000 spettatori con il 15.3% (presentazione 1.298.000 – 12.9%). Su Canale5 Beautiful appassiona 2.568.000 spettatori (17.9%), Una Vita ha convinto 2.449.000 spettatori con il 17.6% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24% con 2.979.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 24.8% con 2.631.000 spettatori). Il Segreto sigla il 21.7% con 2.180.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.2% con 1.741.000 spettatori nella prima parte, al 15.7% con 2.023.000 spettatori nella seconda e al 13.2% con 1.935.000 spettatori nella terza, di breve durata. Su Rai 2 Detto Fatto ha convinto 590.000 spettatori (4.7%), Squadra Speciale Cobra 11 386.000 (3.8%) nel primo episodio e 463.000 (4.2%) nel secondo.

Su Italia1 I Simpson intrattengono 920.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 970.000 (7%) nel secondo e 958.000 (7%) nel terzo. Big Bang Theory diverte 632.000 spettatori (5%) nel primo episodio e 532.000 (4.7%) nel secondo, Lethal Weapon 378.000 (3.7%). Su Rai3 il Tg3 Speciale ha fatto compagnia a 459.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.562.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 970.000 spettatori con il 7.2%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 453.000 spettatori con il 3.9%. Su TV8 Ho qualcosa di dirti piace a 111.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

Il Maurizio Costanzo Show riparte dall’8.9%

Su Rai1 Porta a Porta convince 1.000.000 spettatori con l’11.5% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha totalizzato una media di 579.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Rai2 Battute? segna 523.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 389.000 spettatori. Su Italia1 Trial & Error viene visto da una media di 573.000 ascoltatori con il 12.1% di share nel primo episodio e da 438.000 (11.8%) nel secondo. Su Rete4 Presunto Innocente ha segnato il 3% con 236.000 spettatori. Su Real Time Dr. Pimple Popper – La Dottoressa Schiacciabrufoli piace a 298.000 spettatori (1.4%) nella prima puntata, a 331.000 (2.8%) nella seconda e a 220.000 spettatori (3.7%) nella terza.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.811.000 (19.5%)

Ore 20.00 4.889.000 (20.8%)

TG2

Ore 13.00 1.754.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.613.000 (6.4%)

TG3

Ore 14.20 1.536.000 (11.1%)

Ore 19.00 2.011.000 (10.9%)

TG5

Ore 13.00 2.921.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.589.000 (19.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.530.000 (13.7%)

Ore 18.30 962.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 306.000 (3.5%)

Ore 18.55 660.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 614.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.192.000 (5%)