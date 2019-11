Carlo Lanna per il Giornale

moana pozzi andrea roncato

Per il mondo dello spettacolo italiano, gli anni ’80 hanno rappresentato un momento di grande espansione per la "cultura pop".

Fra cinema e tv, quel periodo così florido è rimasto un ricordo cristallizzato nel tempo. Come ha ammesso lo stesso Andrea Roncato in una recente intervista. Intervenuto alla trasmissione radiofonica "I Lunatici", l’attore e il comico di molte commedie made in Italy, si lascia andare al suono ricordi. E una sua confessione non passa per nulla inosservata. Pare che Roncato, per un breve periodo di tempo, ha avuto una relazione con Moana Pozzi.

moana pozzi andrea roncato

La celebre diva dei film erotici, icona di moda e di stile prematuramente scomparsa e che ha lasciato dietro di sé una lunga scia di misteri e parole celate, avrebbe conosciuto Andrea Roncato sul set. "All’epoca aveva fatto qualche apparizione in alcuni film a luci rosse non vari pseudonimi, ancora non era così conosciuta nell’ambiente. Solo nel 1987 ha cominciato la carriera con il suo vero nome – afferma l’attore ai microfoni della trasmissione -. Era il 1985 e io in quel periodo stavo recitando in Pompieri . Ho avuto una storia con Moana che è durata solo qualche mese, ma è stata molto intensa".

moana pozzi

Andrea Roncato è senza freni e rivela che tra di loro subito ci sono state scintille. "È stata lei che ha fatto il primo passo. Non l’ho corteggiata. È stata lei a chiedermi come fossi a letto. Siamo stati insieme per sei mesi – e aggiunge -. Era una persona speciale. Con lei potevi parlare di tutto. Di letteratura, di politica. Oltre ad essere una donna bellissima era molto intelligente. Poi ha intrapreso la carriera del porno. E cosa ci posso fare? Ognuno fa quello che vuole nella vita".

Durante l’intervista però, Andrea Roncato snocciola diversi ricordi. Non solo ammette di avere avuto un’intensa relazione con Moana Pozzi, ma spezza una lancia a favore anche di Stefania Orlando, una donna che ha avuto una grande influenza nella vita dell’attore. "Nonostante abbiamo preso strade diverse, per lei provo un grande sentimento – rivela -. È un po’ che non ci sentiamo. Lei ora è sposata ed entrambi abbiamo una famiglia, ma provo sempre affetto per lei. È stata la mia prima moglie e a lei sarò sempre molto legato".

Andrea Roncato è lontano dalle scene da un lungo periodo di tempo anche se, fino a qualche anno fa, è stato visto in diverse fiction di Mediaset.

MOANA POZZI PRIMA E DOPO GLI INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA andrea roncato e gegia andrea roncato con la moglie nicole (1) moana pozzi 1 elena sofia ricci e andrea roncato in ne parliamo lunedi 216390 moana pozzi moana pozzi moana pozzi 7 moana pozzi 5 moana pozzi moana pozzi moana pozzi (6) moana pozzi lato b (2) moana pozzi