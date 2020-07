CI DAVO CHE CI DAVO – ANDREA RONCATO: "SONO STATO CON CIRCA 500 DONNE. LASCIAI MOANA, CI METTEVO NIENTE A SALTARE DA PALO A UN ALTRO. CAROL ALT? ERA BELLA ED È ANCORA BELLISSIMA, SIAMO RIMASTI AMICI". E POI LA RUSSINOVA (“ERA FIDANZATA”) E ELENA SOFIA RICCI. "MI MANDO’ A QUEL PAESE PER UN…" - "SONO STATO PURE TRADITO. ME LO MERITAVO – IL DIVORZIO DA STEFANIA ORLANDO: “HO FATTO LA CAVOLATA DI LASCIARMI ANDARE PER LOCALI ALLA SERA E DI FARE DI USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PERÒ DIRLO È STATO UN ERRORE, PERCHÉ…”

Candida Morvillo per il Corriere della Sera

sotto il sole di riccione roncato

Andrea Roncato, dopo 60 film e 480 episodi di fiction, quanto le somiglia il suo ultimo personaggio, l' anziano bagnino playboy di Sotto il sole di Riccione?

«Io pure sono sempre passato per vitellone romagnolo, ho fatto film con bellissime donne con le quali ci ho sempre provato, poi qualcuna ha abboccato, qualcuna no. Come il mio bagnino, sono diventato più maturo, ma a differenza sua, non ho mai ostentato le donne tipo gagliardetti».

Quante ne ha avute?

«Non mi piace sparare cifre».

Nel 1994, disse: 500.

roncato elena sofia ricci

«Sono di più o di meno, ma mai le ho avvicinate per il gusto di portarle a letto o esibirle. Anche se con una ci sono stato per un' ora, in quell' ora, era la più importante della mia vita. Tante mi venivano attribuite, ma io non ho mai fatto un nome. Di Moana Pozzi si sa perché fu lei a mettermi nel suo libro».

Le diede il suo secondo voto più alto: sette.

«Mi fa onore perché era donna di un' altra categoria: colta, intelligente. L' ho conosciuta sul set di Pompieri, nell' 85, prima che si desse al porno».

Moana la definì «generoso, simpatico, molto maschio».

carol alt la piu' bella del reame 2 carol alt la piu' bella del reame

«Ci ha preso. Simpatico penso di sì, generoso è la mia unica dote: la maggior parte di quello che guadagno lo do per bambini e animali. Molto maschio dipende dalla donna».

Chi lasciò chi?

«Sicuramente io a lei: ero birichino. Ci mettevo niente a saltare da palo a un altro».

Vado in ordine cronologico: Isabel Russinova.

«Era fidanzata, non me lo chieda».

Elena Sofia Ricci.

«Qui, Elena stessa lo dice e quindi posso confermare».

E come finì?

«Come sempre: venivo sempre mandato a quel paese perché mi beccavano. E sono stato spesso cornuto e non me ne vergogno».

La tradivano per vendicarsi?

andrea roncato norcineria via casilina

«Chi lo sa. Io, però, le donne le rispetto. Sarei disposto a morire invece che dare una sberla a una donna. Invece, le sberle le ho prese e me le sono tenute. Me le meritavo».

La più pesante?

«Dalla prima fidanzatina.

Sbattè la portiera della macchina così forte che ruppe i vetri».

Carol Alt?

«Eh sì... Era bella ed è ancora bellissima, siamo rimasti amici».

il lupo di mare con andrea roncato

Il bagnino Gualtiero rimpiange una donna che si fece scappare 30 anni prima. Lei come è messo a rimpianti?

«Lui colleziona le foto dei suoi flirt ma è solo. Capita, se vivi per essere pieno di donne, macchine, soldi. Io non ho rimpianti di aver perso l' attimo: le mie donne più importanti sono stata la prima e l' ultima.

il lupo di mare con andrea roncato

La prima si chiama Maria Laura: 12 anni insieme, gliene ho fatte di tutti i colori, però c' era lei vicina a mio papà quando è morto, e a fare le notti con mia madre in ospedale. Sono cose che restano.

L' ultima è mia moglie, Nicole Moscariello, ci siamo sposati nel 2017, ha 21 anni meno di me. Con lei mi sono fermato e lei mi ha fatto maturare del tutto, conoscere la bellezza di stare a casa senza dover uscire tutte le sere per ristoranti e discoteche e capire l' importanza della famiglia. Ha due figlie, una è l' attrice Giulia Elettra Gorietti, la aiuto a preparare i provini».

moana pozzi andrea roncato

Quando divorziò da Stefania Orlando, confessò d' aver rovinato tutto perché era assuefatto alla superficialità.

«Ho fatto la cavolata di lasciarmi andare per locali alla sera e di fare di uso di sostanze, però dirlo è stato un errore, perché era durato poco e succedeva oltre vent' anni fa.

Credevo di dare un messaggio ai giovani e ancora vedo titoli tipo "Roncato nel tunnel della droga"».

moana pozzi andrea roncato

Lei nasce comico, poi ha lavorato con Pupi Avati, Paolo Virzì... Che preferisce?

«Io volevo fare l' attore, poi ho avuto successo col duo Gigi e Andrea, abbiamo fatto Premiatissima, Risatissima e tanti successi, e ho fatto i film di Natale e Fantozzi, ma a fare sempre te stesso rischi di stancare.

Avati mi ha insegnato a fare un personaggio diverso da me, ma che usa i miei sentimenti. Di base, per far ridere, devi sapere come far piangere e io non mi vergogno a piangere se vedo qualcuno che soffre».

Perché sta funzionando Sotto il sole di Riccione?

GIULIANA CALANDRA ANDREA RONCATO 1

«Enrico Vanzina l' ha scritto in memoria di suo fratello Carlo, per riportare ai nostri giorni Sapore di mare.

Da allora, è cambiato tutto, ma è rimasto uguale l' amore. Infatti, su Instagram, ho 1.500 messaggi di adolescenti che dicono: sei un grande, sei uno di noi. Il bagnino Gualtiero è come un nonno o un papà che ti ascolta, dà consigli e cerca di parlare come i giovani. Dice: sono il motore di ricerca della gnocca. Piace, da playboy, oggi, sia un poveraccio rimasto solo a rimpiangere l' amore perduto».

il lupo di mare con andrea roncato tony gallo andrea roncato ivonne e andrea roncato concerto pacem in terris andrea roncato 22 andrea roncato e gegia andrea roncato lucia borgonzoni andrea roncato nino marazzita alex partexano andrea roncato moana pozzi andrea roncato e la moglie nicole ANDREA RONCATO GIGI SAMMARCHI andrea roncato e nicole foto di bacco

stefania orlando stefania orlando

Andrea Roncato Ricki Tognazzi e Simona Izzo elena sofia ricci e andrea roncato in ne parliamo lunedi 216390 andrea roncato con la moglie nicole (2) mauro donati, andrea roncato, enzo trapani, gigi andreani andrea roncato pupi avati nicole moscariello andrea roncato ANDREA RONCATO GIGI SAMMARCHI