CI LASCIA ANCHE TITO STAGNO - IL GIORNALISTA CHE RACCONTÒ AGLI ITALIANI LO SBARCO SULLA LUNA È MORTO A 92 ANNI - ERA NATO A CAGLIARI ED ERA ENTRATO NELLA TV PUBBLICA NEL 1955 - SPOSATO CON EDDA LAVEZZINI, HA DUE FIGLIE: BRIGIDA E CATERINA - NEL 2006 JOVANOTTI SCRISSE PER ERRORE CHE ERA MORTO E…”

tito stagno foto di bacco (2)

1 - TITO STAGNO, MORTO IL GIORNALISTA CHE RACCONTÒ LO SBARCO SULLA LUNA: AVEVA 92 ANNI

Da www.ilmessaggero.it

È morto Tito Stagno, giornalista e storico volto della Rai: aveva 92 anni. A lui sono legati alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del nostro Paese ma non solo. Il più celebre è quello dell'allunaggio nel luglio del 1969, ma è solo una delle tappe di una carriera straordinaria in televisione.

tito stagno 6

Nella notte in cui l'uomo toccò per la prima volta la luna, un battibecco poi passato alla storia con Ruggero Orlando, collegato da Houston. I due, alla fine della missione Apollo 11, non si trovarono d'accordo sul momento preciso dell'allunaggio degli astronauti. Nel corso degli anni è emerso che Tito Stagno annunciò l'allunaggio circa 56 secondi prima dell'effettivo allunaggio e Ruggero Orlando con circa 10 secondi di ritardo.

tito stagno 4

2 - BIOGRAFIA DI TITO STAGNO

Da www.cinquantamila.it - la storia raccontata da Giorgio Dell’Arti

• Cagliari 4 gennaio 1930. Giornalista tv. Della Rai. Entrato per concorso nel 1955, nel 1956 commentò la diretta dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Cortina. Dal 1961 voce delle imprese spaziali, nel 1969 condusse la trasmissione per lo sbarco del primo uomo sulla luna. Dal 1976 al 1979 fu capo dei servizi sportivi di Raiuno, nel 1979 e 1985 condusse La domenica sportiva (curatore fino al 1995). «Rispetto a oggi, i nostri mezzi erano quasi artigianali. Facevamo il possibile per trasmettere più volte un gol, al massimo avevamo due, tre telecamere» (da un’intervista di Guido Furbesco).

• Nel 2009 ha scritto con Sergio Benoni il libro Mister Moonlight – Confessioni di un telecronista lunatico (Minimum fax).

• Sposato con Edda Lavezzini, giornalista. Due figlie: Brigida e Caterina.

tito stagno con la figlia caterina foto di bacco

• Il cantante Jovanotti, nel suo libro Quarantology (Rizzoli 2006), scrisse per errore che Tito Stagno era morto: «“Mi chiamò Lorenzo” svela la moglie Edda Lavezzini, “era abbastanza nervoso: Signora, signora – mi dice – è successo una cosa terribile a suo marito…”.

Una lunga pausa poi la moglie di Stagno incalza Jovanotti: “Lorenzo mi dica?” e lui: “Ho scritto che suo marito era morto…” (pausa e risata). La voce narrante dello sbarco sulla luna stava facendo jogging a Roma. Da questo momento la coppia Jovanotti-Stagno è diventata inossidabile. Come la risposta di Stagno al telefono (“Pronto, sono Lazzaro”) allo stesso Lorenzo quando richiamò per spiegare l’equivoco» (Nicola Pisu) [Unionesarda.it 20/7/2013].

tito stagno 1 tito stagno tito stagno foto di bacco tito stagno 3