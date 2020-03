15 mar 2020 11:10

CI MANCA IL CORONAVIRUS NELLA CASA DEL ''GF VIP'' - VALERIA MARINI, L'ULTIMA A ESSERE ENTRATA, NON SI SENTE BENE: TOSSE, STANCHEZZA E AFFATICAMENTO. FABIO TESTI, CHE INCREDIBILMENTE HA 80 ANNI, È GIUSTAMENTE PREOCCUPATO. MA LA SHOWGIRL PER TRANQUILLIZZA TUTTI: ''HO FATTO IL TAMPONE PRIMA DI ENTRARE'' - TUTTI IN PREDA A PAURA E DEPRESSIONE, MA SPRONATI DA PATRICK: ''IL NOSTRO È UN LAVORO E UN SERVIZIO AI CITTADINI, PER DARE LORO UN PO' DI LEGGEREZZA DURANTE LA QUARANTENA''