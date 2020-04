CI RISIAMO, L’ESTATE SI AVVICINA E TORNA IL TORMENTONE: GILETTI TORNERÀ IN RAI? – L’ARTEFICE DEL RITORNO AL SERVIZIO PUBBLICO SAREBBE GIANMARCO MAZZI, GRANDE AMICO DEL CONDUTTORE E PURE DI “BRUCIO” PRESTA, CHE STAREBBE LAVORANDO PER (RI)PORTARE IN RAI PURE BONOLIS – STEFANO COLETTA AVREBBE IN MENTE PER GILETTI LA PRIMA SERATA DEL SABATO SERA. MAGARI LA TRATTATIVA SERVE SOLO A FARSI AUMENTARE LO STIPENDIO DA CAIRO…

Da www.liberoquotidiano.it

massimo giletti sirenetto per lo spot di non e' l'arena 3

Per Massimo Giletti iniziano i corteggiamenti. Di nuovo. Proprio come è accaduto qualche anno fa quando decise di lasciare la Rai (ai tempi di Mario Orfeo) per iniziare una nuova vita professionale da Cairo a La7 con Non è l'arena. Ora viale Mazzini avrebbe di nuovo messo gli occhi su di lui. E le indiscrezioni si fanno sempre più pesanti dopo le prime spifferate.

URBANO CAIRO E MASSIMO GILETTI

Da nostre fonti, sappiamo che l’artefice del ritorno di Giletti in Rai potrebbe essere Gianmarco Mazzi. Manager, uomo di grande esperienza, autore televisivo dal palato fine, esperto sanremese. Si dice che sia molto amico di Morandi, Bonolis, Clerici. E Giletti. Un breve rewind: Mazzi è anche di Lucio Presta - manager per antonomasia degli artisti più quotati - che sembra intenzione di portare in Rai Paolo Bonolis con un clamoroso addio a Mediaset.

GIANMARCO MAZZI

paolo bonolis lucio presta (2) foto di bacco

Secondo indizio. Stefano Coletta, il direttore di Rai1, potrebbe aver messo gli occhi su Massimo Giletti per dare ossigeno alle prime serate del sabato sera di Rai1. Un po’ come è avvenuto nel 2016 quando Massimo da L’arena passò alle prime serate con grandi ospiti: Mogol e Zucchero. Insomma, tutt’altra musica per Giletti. E una gola profonda, addirittura, ci racconta di un Ferragosto che Massimo avrebbe trascorso con Gianmarco Mazzi nella Tenuta di Zucchero per parlare proprio del programma posizionato di sabato sera, contro la grande ammiraglia Mediaset e contro quel Tu si que Vales.

GILETTI PRESTA

MASSIMO GILETTI ZUCCHERO - PARTIGIANO REGGIANO

Giletti va al Massimo sfiorando il 24% di share e quasi 5 milioni di spettatori. Stessa vittoria con Partigiano Reggiano insieme a Zucchero. E’ il 4 agosto. Una serata caldissima. Difficilissima per gli ascolti. Sul palco gli artisti più grandi per celebrare la vita e i successi di Zucchero. Giletti vince sfiorando il 20% di share. La trattativa con Cairo è già in atto in quei giorni. Incontri e telefonate, prima di dire addio alla Rai (che aveva cancellato dai palinsesti la sua Arena della domenica pomeriggio). L’ultimo regalo di share alla Rai da Massimo, dove pare sia stato avvistato alcuni mesi fa: ci dicono che non ha mai chiuso il suo conto corrente alla banca interna alla Rai. Segno del destino? Forse.

