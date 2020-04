CI SEI O CI FAUCI? IL SUPER VIROLOGO DÀ UNA LEZIONE A LAURA INGRAHAM E AI TRUMPIANI DI 'FOX NEWS': "SARS, HIV E COVID-19 NON SONO LA STESSA COSA" – FAUCI E' UN IDOLO DEI SOCIAL (E DEI DEM) PER AVER LASCIATO TRASPARIRE DAVANTI ALLE TELECAMERE IL SUO DISSENSO SULLE TEORIE DI TRUMP SUL COVID-19...

Da una parte Laura Ingraham, popolare conduttrice di Fox News, l'emittente americana vicina al partito conservatore. Dall'altra il dottor Anthony Fauci, immunologo, uno dei maggiori esperti di virus al mondo nonché consigliere della Casa Bianca nella lotta al Covid-19.

Nel corso dell'intervista Ingraham si lancia in un paragone azzardato: "Per la Sars e l'Hiv non è mai stato trovato un vaccino, eppure le nostre vite sono andate avanti". Ingraham cerca insomma di screditare chi, in queste settimane, ha affermato che solo con un vaccino efficace contro il nuovo coronavirus si potrà tornare alla normalità, eliminando del tutto le misure restrittive in corso. A quel punto Fauci, già idolo dei social per aver lasciato trasparire davanti alle telecamere il suo dissenso sulle teorie di Trump sul Covid-19, si trova costretto a spiegare perché Sars e Hiv non hanno nulla a che vedere con la pandemia in corso.

