2 feb 2022 10:00

CI SIAMO GIOCATI ANCHE BEPPE GRILLO – L’ELEVATO (DI TORNO), INDEBOLITO DAL CASO DEL FIGLIO A PROCESSO PER STUPRO E DALL’INCHIESTA MOBY IN CUI RISULTA INDAGATO, SI RIDUCE A CITARE GANDHI PER METTER PACE TRA CONTE E DI MAIO (“NON DISSOLVETE IL DONO DEL PADRE NELLA VANITA’ PERSONALE, FIGLI MIEI”). MENTRE PRIMA BASTAVA UN SUSSURRO DI BEPPE MAO PER RIMETTERE ORDINE, ORA IL SUO RICHIAMO SUL RISCHIO DISSOLUZIONE DEL M5s E’ SOLO RUMORE DI FONDO… - MA TRA DI MAIO E CONTE E' SCONTRO PURE SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE PAROLE DI GRILLO