3 gen 2022 11:18

CI SONO ARRIVATI GLI EMIRATI, MA NON NOI: LAVORARE MENO FA LAVORARE MEGLIO - A DUBAI, CON L’ARRIVO DEL 2022, INIZIA L’ESPERIMENTO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA CORTA: QUATTRO GIORNI E MEZZO, CON SPOSTAMENTO DEL WEEKEND DAL VENERDÌ E SABATO ALL’OCCIDENTALE SABATO E DOMENICA - LE NUOVE REGOLE VALGONO PER IL SETTORE PUBBLICO E PER LE SCUOLE, MA NON TUTTI I PRIVATI SI SONO ADEGUATI (E CHI HA FIGLI COME FARÀ?)