Matteo Salvini @matteosalvinimi

Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo!

meme sulla crisi di governo conte e mattarella

Bruno Vespa @BrunoVespa

Crisi aperta. A ottobre si vota.

Enrico Mentana

Il blitz d'agosto di Salvini è già riuscito: una decina di giorni e la crisi sarà in parlamento, governo tecnico elettorale e voto in ottobre. E lui è già in campagna elettorale

Maurizio Belpietro @BelpietroTweet

Quando entrarono in Parlamento per la prima volta, annunciarono che l'avrebbero aperto come una scatoletta di tonno. In realtà, a sei anni di distanza, si può dire che a essere stato aperto come una scatoletta di tonno è stato il Movimento 5 stelle.

Gaia Tortora@gaiatortora

Non sarà Conte né Salvini. Ma Mattarella. Keep kalm #CrisiDiGoverno

meme sulla crisi di governo quando conte dice sara un anno bellissimo

francesca fagnani@francescafagnan

Mentre in Aula va in scena lo show-down del governo Fabrizio Trentacoste del M5S non si lascia condizionare dagli eventi ed imperterrito chiede “maggiori tutele per il settore della frutta secca”. Avanti così con le vere emergenze del paese!

Clemente Mimun@cjmimun

Col clima che si e’ creato difficile scommettere che sara’ proprio questo governo a portarci al voto

Enrico Mentana

Allacciate le cinture, perché saranno tre mesi di fuoco

mattia feltri@mattiafeltri

La netta sensazione che arriverà un #governo peggiore di questo

Laura Ravetto @lauraravetto

Mi dicono che noi parlamentari saremo chiamati in aula il 21 agosto. #crisi

Spinoza@spinozait

+++ CALCIOMERCATO: DI MAIO VERSO IL RITORNO AL SAN PAOLO +++

meme sulla crisi di governo nel giorno del compleanno di giuseppe conte

Giuliano l'Apostata @L_Apostata

"Di Maio annulla tutti gli impegni" Niente, fa ridere così. #CrisiDiGoverno

nonleggerlo@nonleggerlo

Libero: “#DiMaio sotto il treno”

Il Giornale: “#Salvini sevizia #DiMaio”

#crisidigoverno

darco_ma_milano@darcomamilano

Ma al ferragosto di Casalino non ci pensa nessuno? Rovinarglielo per due anni consecutivi mi sembra una bastardata. #CrisiDiGoverno

Pamela Ferrara @PamelaFerrara

Salvini è stato chiaro: vuole la testa di Toninelli. La #CrisiDiGoverno è scattata perché nessuno è riuscito a trovarla

Tommaso Ederoclite@ederoclite

Gli unici che stanno ancora dicendo “andiamo avanti” sono Toninelli e la Castelli. La paura dell’oblio eterno li sta spaventando parecchio. #CrisiDiGoverno

Claudio Plazzotta@Claplaz

meme sulla crisi di governo

Immagino già i vari miracolati a 5 Stelle, tipo i Vito Crimi o alcuni vertici Rai, che preparano gli scatoloni e pensano alla tristezza che li attende...

nonleggerlo@nonleggerlo

Il premier #Conte live: “Questo governo ha lavorato molto e parlato poco… non stava in spiaggia”. Bo-bo-bomm #crisidigoverno

lallero@see_lallero

Di Maio: "Dopo che Salvini si è fatto 2 settimane in spiaggia" E SBADABAM. Siamo a due! #Tg1 #CrisiDiGoverno

Andrea Cerri @andr900

Conte "Non spetta al ministro dell'interno convocare le camere, non spetta al ministro dell'interno fare questo etc etc" Cioè questo si ricorda di essere il presidente del Consiglio proprio adesso? Se sveglia mo' che è finito il film?

#CrisiDiGoverno

La Sofy@LadyMouse79

meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni

Ci hanno tenuti un anno sulle montagne russe, ci hanno fatti odiare da tutta Europa, ci hanno lasciato in eredità il salasso IVA e tutto ciò per cosa? Per abbandonare la gente in mare?! Ah Giuse', ma quando vedevi l'anno bellissimo... che cazzo t'eri fumato?! #CrisiDiGoverno

Emiliano Fittipaldi @emifittipaldi

Conte, febbraio 2019: "Sarà un anno bellissimo".

Conte, giugno: "Basta liti, sennò mi dimetto".

Conte a Mattarella, 8 agosto ore 12: "C'è il caos? Io non mi dimetto".

Salvini a Conte, 8 agosto ore 20: "Ti devi dimettere".

E qualcuno lo considera uno statista... #CrisiDiGoverno

Signor Distruggere @SirDistruggere

Addio Governo Conte

Benvenuta IVA al 25,5%

meme sulla crisi di governo le giravolte di salvini

#CrisiDiGoverno

la manina @La_manina__

E ti pareva. Figurati se avevano le palle di fare la finanziaria, sti paraculi. #CrisiDiGoverno

Il tuo ex @vucciria79

Ma Mattarella che si ritrova a casa nella settimana di ferragosto Salvini, Di Maio e Conte come fa a non bestemmiare?

Andrea Conti @IlContiAndrea

Ma povero era pure il suo compleanno

Bye Bye al premier più anonimo della storia repubblicana. Con tutto rispetto #CrisiDiGoverno