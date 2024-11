CIAK A DESTRA! - HOLLYWOOD, A STRAGRANDE MAGGIORANZA PROGRESSISTA, STA VALUTANDO LE POSSIBILI RITORSIONI SULLE LORO PRODUZIONI CON IL RITORNO ALLA CASA BIANCA DI UN TRUMP ARMATO DI PIENI POTERI, E DAL SUO ELETTORATO DI DESTRA - DOPO MOLTI ANNI DI ADOZIONE DI VALORI DI SINISTRA (DIVERSITÀ E INCLUSIONE RAZZIALI NELLE TRAME DI "STAR WARS", EMANCIPAZIONE DELLE DONNE NEI FILM MARVEL SUI SUPEREROI E NEI CARTONI ANIMATI DISNEY PER BAMBINI), GIÀ NELL'ULTIMO ANNO GLI STUDI CINEMATOGRAFICI SONO STATI COSTRETTI FINO ALL’AUTOCENSURA AD ESSERE MENO "WOKE", VIRANDO VERSO UN CINEMA MENO DI SINISTRA E PIÙ CONSERVATORE…

Alexei Barrionuevo per TheWrap.com

Hollywood, a stragrande maggioranza progressista, sta valutando le possibili conseguenze negative per la sua attività derivanti da una seconda presidenza di Donald Trump e da un elettorato di destra.

Dopo molti anni di adozione di valori di sinistra (diversità e inclusione nelle trame Marvel e di "Star Wars", emancipazione delle donne nei film sui supereroi e nei cartoni animati per bambini), Hollywood potrebbe ritrovarsi a pendere a destra mentre i venti del cambiamento soffiano nel Paese. È un allontanamento dalla "wokeness" che era già in atto. Ma alcuni nel settore sono chiaramente preoccupati.

"Sappiamo che Hollywood ama seguire e non guidare", ha detto a TheWrap Evan Shapiro, produttore cinematografico e televisivo. "È molto probabile che vedrete di più Jake Paul, di più Joe Rogan, di più Zachary Levi, di più Roseanne Barr. Tutti gran sostenitori di Trump. Perché è chiaro che quella merda funziona".

Il produttore Cassian Elwes ha osservato su X che l'esperienza di mettere insieme un nuovo film " è stata dolorosa a causa dell'attuale situazione a Hollywood, dove la paura è dilagante. Ma io sono un regista... Devo dare il buon esempio. Il pubblico è là fuori. Dobbiamo solo trovare un modo per raggiungerlo. Spero che ci siano innovatori della distribuzione che sognano nuove strade".

Nei giorni successivi alle elezioni, TheWrap.com ha parlato con talent manager, produttori, registi e consulenti per avere la loro opinione su come una svolta verso destra potrebbe avere un impatto sulla produzione di Hollywood.

Le loro opinioni erano varie, con alcuni che rifiutavano l'idea che l'intrattenimento sarebbe stato un obiettivo, mentre altri insistevano sul fatto che, obiettivo o meno, Hollywood avrebbe trovato un modo per produrre e distribuire storie diverse.

"Hollywood non sarà un bersaglio", ha detto un agente di alto livello. "Pensare che saranno specificamente presi di mira è la personificazione dell'arroganza. Se faranno buoni film e programmi TV, come 'Top Gun', 'Twisters', 'It Ends With Us' e 'Yellowstone' che attraggono il pubblico di massa piuttosto che quello di nicchia di New York e Los Angeles, andrà tutto bene".

Il produttore vincitore di un Emmy Rob Eric ha sottolineato che la sua compagnia, la Scout Productions, ha lanciato alcuni dei suoi più grandi successi durante la prima presidenza Trump, tra cui "Queer Eye", ora lo show più longevo su Netflix.

"Ogni volta che provi a soffocare la voce di una comunità molto rumorosa e molto diffusa, diventa sempre più forte e difficile da soffocare", ha detto Eric a proposito del riavvio della serie di reality nel 2018. "È come una diga, giusto? Puoi trattenere quell'acqua solo per un po'".

Trump e i repubblicani come il governatore della Florida Ron DeSantis hanno ripetutamente respinto la "cultura woke" come parte fondamentale della loro strategia politica. Il presidente eletto ha dichiarato che spingerà per il definanziamento della National Public Radio e della rete pubblica PBS. Ciò ha fatto sì che alcuni veterani di Hollywood temono un'industria che si vede costretta a impegnarsi nell'autocensura.

"Questi studi non dovrebbero sorprendersi quando busseranno alla porta e scopriranno che ci sarà un nuovo codice per i film e i programmi televisivi che saranno trasmessi a livello nazionale", ha detto Shapiro, riferendosi al Codice Hayes autoimposto da Hollywood dal 1934 al 1968, che limitava severamente parolacce, nudità, uso di droghe allusive e "derisione del clero".

Le produzioni di Hollywood in modalità woke hanno preso avvio in gran parte durante il movimento #MeToo, che ha preso piede nel 2017 con le rivelazioni di molestie sessuali che hanno coinvolto l'ex magnate Harvey Weinstein.

Nel 2022, 31 dei film più importanti presentavano un individuo di un gruppo razziale o etnico sottorappresentato in un ruolo da protagonista o co-protagonista, secondo l'Annenberg Inclusion Initiative. Si trattava di più del doppio dei 13 nei film del 2007.

E solo il 15% dei 100 migliori film del 2022 presentava un cast "equilibrato in termini di genere", ovvero comprendeva ragazze e donne nel 45-55% dei ruoli parlanti. Ciò è rimasto invariato rispetto al 2007. C'era solo un personaggio non binario di genere nei 100 migliori film del 2022, ha scoperto Annenberg.

Sulla scia di Black Lives Matter, le grandi aziende, tra cui i titani della tecnologia Amazon, Google, Netflix e Apple, sono diventate più disponibili a entrare pubblicamente in accesi dibattiti locali e nazionali su una maggiore diversità, equità e inclusione. Poi, in seguito a una reazione del Partito Repubblicano contro le "corporazioni woke", hanno fatto marcia indietro. Non sorprende quindi che nell'ultimo anno Hollywood abbia virato verso un cinema più conservatore, o almeno più etero-normativo.

Marvel, il produttore di maggior successo e più costanti, ha fatto uno sforzo per creare una formazione più diversificata dopo il successo travolgente di "Black Panther" nel 2018 e di "Captain Marvel" con Brie Larson nel 2019. Entrambi i film hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Sulla loro scia, lo studio ha distribuito "Shang-Chi", con un cast quasi tutto asiatico, il film corale "Eternals" della regista Chloé Zhao e il team-up femminile "The Marvels".

Questo si aggiungeva a un'uscita televisiva che includeva "Ms. Marvel", uno show televisivo su una supereroina musulmana adolescente, e "She-Hulk" guidata da Tatiana Maslany.

Ma i prossimi progetti della Marvel sono meno diversificati. "Fantastic Four" dell'anno prossimo ha solo una persona di colore nel cast principale, e il team titolare "Thunderbolts" è in maggioranza bianco, con quattro su sei. Dopo che Jonathan Majors è stato scartato come principale cattivo per i prossimi film di "Avengers" a causa delle sue accuse di violenza domestica, la Marvel ha scelto Robert Downey Jr. come suo sostituto, riportando l'attore di Iron Man nei panni di Doctor Doom.

E non è solo la Marvel. La maggior parte dei personaggi principali del reboot di "Superman" di Warner Bros. e DC sono bianchi, in contrasto con la formazione di "Justice League" di Zack Snyder che includeva Jason Momoa e Ray Fisher. Dopo che la precedente produzione aveva scelto Sasha Calle come prima Supergirl latina in "The Flash" del 2024, i nuovi dirigenti DC James Gunn e Peter Safran hanno scelto Milly Alcock come personaggio protagonista di "Supergirl". E "Batgirl", un film da 90 milioni di dollari con protagonista l'attrice dominicana Leslie Grace, è stato completamente accantonato dalla Warner Bros.

Poi c'è "Star Wars". La reazione razzista al personaggio di Moses Ingram nella serie "Obi-Wan" è diventata una polveriera per le critiche online e ha spinto Lucasfilm a controbattere agli attacchi. Il vetriolo razzista è tornato quando "The Acolyte", che si concentra sulla relazione tra due protagoniste nere e i loro mentori non bianchi, è stato presentato per la prima volta quest'anno. La Disney non ha rinnovato la serie per una seconda stagione. È stata la prima serie di "Star Wars" a essere cancellata sotto la guida di Kathleen Kennedy alla Lucasfilm.

Anche la serie "Il Signore degli Anelli" di Prime Video ha dovuto affrontare delle reazioni negative per il suo cast eterogeneo, con Ismael Cruz Córdova che ha ricevuto il peso degli attacchi in quanto primo elfo di colore . Quando la seconda stagione è uscita nel 2024, il personaggio di Córdova, uno dei personaggi principali della stagione 1, aveva un tempo di permanenza ridotto.

Queste decisioni non sono state del tutto motivate dall'inchinarsi alle reazioni negative dei fan. I film Marvel hanno sofferto di una generale stanchezza dei supereroi sul mercato. Ma è una tendenza evidente. I film, dove Hollywood investe la maggior parte dei suoi soldi, stanno diventando meno diversificati.

"Guardate la reazione negativa a 'La Sirenetta' o 'Il Signore degli Anelli'", ha detto un altro top manager. "Questo non farà che aumentare dopo le elezioni".

Gli studi cinematografici usciranno dalle guerre culturali?

Il cambiamento in atto potrebbe attenuare il colpo del secondo giro di presidenza di Trump, che sarà accompagnato da un Senato, una Camera e una Corte Suprema controllate dai repubblicani, già di orientamento conservatore.

"La reazione woke, se ce ne sarà una, sarà minima", ha detto un consulente di lunga data dell'industria dell'intrattenimento. "Questo è un periodo diverso e un paese diverso, e gli studi hanno imparato una dura lezione buttandosi a capofitto nelle guerre culturali. Nessuno studio commetterà di nuovo lo stesso errore".

E ci saranno reazioni negative o ritorsioni per la schiera di superstar dello spettacolo, tra cui Taylor Swift, Beyoncé e Bruce Springsteen, che hanno sostenuto Kamala Harris?

Influenzare i contenuti di Hollywood potrebbe essere oggi più difficile di quanto sembri. Il leader del settore Netflix produce programmi internazionali in molte lingue diverse e di conseguenza è meno vulnerabile alle pressioni.

"Si tratta di una rete globale, quindi è necessario accontentare un numero così elevato di persone, comprese quelle che non vogliono sopprimere la narrazione perché non coincide con l'etica di pensiero di un certo gruppo politico", ha affermato Eric.

Nel frattempo, YouTube, di proprietà di Alphabet, è esploso negli ultimi cinque anni, spinto dai contenuti generati dagli utenti. La piattaforma è così onnipresente che persino la Russia le ha permesso di rimanere attiva quando altri provider di contenuti e servizi di streaming occidentali sono stati cacciati dal governo di Vladimir Putin.

"Nel complesso, nella cultura e nella società americana, sì, certo, c'è stata una reazione negativa alla cultura woke", ha detto l'agente. "È l'intera ragione dell'esplosione della stand-up comedy: nella stand-up comedy, non possono essere censurati come lo sarebbero nel cinema e in TV".

Ha aggiunto che "Donald Trump era così folle di destra durante il suo primo mandato che la sinistra e i democratici si sono spostati all'estrema sinistra nella cultura e nella politica. Un pendolo che alla fine si stabilizzerà nel mezzo, dove risiede l'80% del popolo americano".

