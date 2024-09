CIAK, MI GIRA! - ANCHE IL FINE SETTIMANA DI METÀ SETTEMBRE SE NE VA CON INCASSUCCI QUASI ESTIVI NELLE SALE ITALIANE. "CATTIVISSIMO ME 4" VINCE CON 1 MILIONE 77 MILA EURO. SUPERA DI POCO IL PIÙ FRESCO "BEETLEJUICE BEETLEJUICE", CON 957 MILA EURO E UN TOTALE, IN FONDO MODESTO RISPETTO AL FILM, DI 3 MILIONI 168 MILA EURO. IN AMERICA, DOVE C'È PIÙ INTERESSE PER IL MONDO DARK DI TIM BURTON, HA INCASSATO QUESTO WEEKEND 51,6 MILIONI DI DOLLARI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Anche il fine settimana di metà settembre se ne va con incassucci quasi estivi nelle sale italiane. "Cattivissimo me 4" con oltre 500 schermi, vince con 1 milione 77 mila euro per un totale di 15 milioni 164 mila euro. Supera di poco il più fresco "Beetlejuice Beetlejuice " del redivivo Tim Burton con Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder, Monica Bellucci con 957 mila euro e un totale, in fondo modesto rispetto al film, di 3 milioni 168 mila euro.

speak no evil

In America, dove c'è più interesse per il mondo dark di Tim Burton, ha incassato questo weekend settembrini 51, 6 milioni di dollari porta do il totale a 188 milioni e il globale a 264 milioni. Un successo. Anche l'horror psicologico della Blumhouse "Speak No Evil - Non parlare agli sconosciuti", remake di un horror danese, ma qui diretto da James Watkins e interpretato da uno strepitoso James McAvoy da noi si ferma al terzo posto con un modesto incassi di 419 mila euro, ma in America è secondo con 11,5 milioni di dollari e un globale di 20,8 milioni.

come far litigare mamma e papa

Il campione italiano "Campo di battaglia" diretto da Gianni Amelio con Alessandro Borghi e Gabriel Montesi che hanno idee diverse sulla guerra e sul rimandare o meno i soldati feriti a combattere in trincea, tema proprio non freschissimo ma interessante, incassa 254 mila euro per un totale di 845 mila euro. Quinto posto per "It Ends With Us" con Blake Lively, 230 mila euro e un totale di 3, 4 milioni. La commedia di Gianluca Ansanelli "Come far litigare mamma e papà " con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini si ferma al sesto posto con 194 mila euro.

la scommessa – una notte in corsia

"L'ultima settimana di settembre" è settimo con 184 mila euro. Il terribile "Il magico mondo di Harold" con Zachary Levy è decimo con 70 mila euro. Dodicesimo posto per la commedia ospedaliera napoletana "La scommessa - Una notte in corsia" con Carlo Buccirosso e Lino Musella, 60 mila euro. Ma devo vederlo. È un raro film comico con buoni attori, c'è pure Iaia Forte. Solo 52 mila euro per l'ottimo lesbo thriller "Love Lies Bleeding" con Kristen Stewart e la culturista sexy Cathy O'Brian, tredicesimo posto. "Limonov" di Kirill Serebrennikov al quattordicesimo posto incassa 46 mila euro.

quasi a casa

Ancora più giù troviamo il dramma con emigrante a Torino "Anywhere Anytime", buon film diretto dall'iraniano Milan Tangshir che andrebbe visto, 19 mila euro al 20° posto, l'opera prima prodotta da Nanni Morenti " Quasi a casa" diretto da Carolina Pavine con Liu Diillon e Maria ChiArrighini, 6 mila euro al 25° posto, la commedia con Chiara Francini "Coppia aperta quasi spalancata" di Federica De Riberto, 4 mila euro al 27° posto. È la vita.

