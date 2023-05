9 mag 2023 10:01

CIAK, MI GIRA - ANCHE IN UNA GIORNATA POCO INTERESSANTE COME QUELLA DI IERI, CON LE SALE MEZZE VUOTE, “I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3” OTTIENE 353 MILA EURO - AL SECONDO POSTO TROVIAMO LA RIEDIZIONE DEL CAPOLAVORO DI SCORSESE “TORO SCATENATO", 35 MILA EURO - ALL’OTTAVO POSTO UN FILM CHE CI DOVREBBE SPAVENTARE DI PIÙ, L’ANTIABORTISTA “UNPLANNED – LA STORIA VERA DI ABBY JOHNSON”, PRODOTTO DAL COSPIRAZIONISTA NO-VAX DI ULTRADESTRA MIKE LIDDELL, CEO DELLA "MY PILLOW" CHE SOSTIENE OVVIAMENTE TRUMP - VIDEO