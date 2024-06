CIAK, MI GIRA! - ANCHE IERI, “INSIDE OUT 2” HA INCASSATO IL SUO MILIONE E MEZZO DI EURO - LO SEGUE DAVVERO DISTANZIATISSIMO “A QUIET PLACE: GIORNO 1”, CON 110 MILA EURO LE COSE NON VANNO COSÌ IN AMERICA, DOVE "A QUIET PLACE” SALE IN CIMA ALLA CLASSIFICA. LE PREVISIONI LO DANNO SUI 53 MILIONI DI DOLLARI NEL WEEKEND, PIÙ GLI INCASSI DEI MERCATI STRANIERI. BUONO VISTO IL BUDGET DI 67 MILIONI...- VIDEO

inside out 2 11

Marco Giusti per Dagospia

Visti i risultati era meglio andare al cinema che soffrire davanti alla tv per vedere il disastro della nazionale di Spalletti. Anche ieri, comunque, “Inside Out 2” della Pixar/Disney ha incassato il suo milione e mezzo di euro (1.545) portando al cinema 199 mila spettatori, penso spettatrici in 547 sale per un totale di 27 milioni 692 mila euro. Lo segue davvero distanziatissimo “A Quiet Place: Giorno 1”, il prequel diretto da Michael Sarnoski con Lupita Nyong’o, 110 mila euro, 13 mila spettatori in 305 sale per un totale in tre giorni di 279 mila euro.

A Quiet Place. Giorno 1

Le cose non vanno così in America, dove nella giornata di venerdì, al primo giorno di programmazione, “A Quiet Place: Giorno 1” sale in cima alla classifica con 22, 5 milioni di dollari, che comprendono però i 6 milioni delle anteprime, in 3.708 cinema. Le previsioni lo danno sui 53 milioni di dollari nel weekend, più gli incassi dei mercati stranieri. Buono vis il budget è di 67 milioni. ”Inside Out 2” è secondo con 17 milioni di dollari nella giornata di venerdì, il suo totale americano è di 429 milioni e globale di 880 milioni di dollari. Le previsioni lo vedono con 1 miliardo preciso alla fine di questo weekend.

Bad Boys Ride or Die

Al terzo posto americano il polpettone western di Kevin Costner “Horizon”, parte prima, costo 100 milioni di dollari, e di questi 38 ne ha tirati fuori di tasca proprio il regista e protagonista, poraccio, che infatti era andato a battere cassa a Cannes, dove però il film è stato massacrato dalla critica. Nel suo primo giorno di programmazione, distribuito dalla Warner Bros, “Horizon” ha incassato 4 milioni di dollari con 3.334 sale. Capite facilmente che con 100 milioni di budget, quasi tutti degli investitori misteriosi legati a Kostner il film è già un megaflop.

hit man

Al terzo posto della classifica italiana troviamo l’action per maschi “Bad Boys 4” con Will Smith e Martin Lawrence, 53 mila euro, 6.793 spettatori in 231 sale, un totale di 1, 8 milioni. Praticamente lì sta pure il più interessante “Hit Man – Killer per caso” di Richard Linklater con Glenn Powell, 42 mila euro, 6 mila spettatori in 268 sale e un totale di 99 mila euro. L’ottimo “The Bikeriders” di Jeffv Nichols con Austin Butler, Tom Hardy e Mike Faist è quinto con 18 mila euro, 2 mila spetttaori e un totale di 453 mila euro..

The Bikeriders

In America venerdì, al suo primo giorno, era sesto con 920 mila euro. Sesto posto per la commedia indiana “Jatt & Juliet” con 10 mila euro, mille spettatori. Tra le new entries della settimana segnalo che l’edizione restaurata de “Il gattopardo” di Luchino Visconti è al 16° posto con 2.859 euro, 445 spettatori, “Amen” di Andrea Baroni al 17° con 2.567 euro, 435 spettatori, “Fremont” con jeremy Allen White al 20° con 1.530 euro, 211 spettatori e “4 figlie” di Kaouther Ben Hania al 23° con 1.338 euro, 217 spettatori. Scende al 32° posto il documentario del lontano cugino di Alberto Sordi, “Alberto Sordi secrets” con 758 euro di incasso e 120 spettatori in 52 sale. Vabbé.

inside out 2 3 AUSTIN BUTLER The Bikeriders The Bikeriders AUSTIN BUTLER The Bikeriders TOM HARDY AUSTIN BUTLER The Bikeriders inside out 2 2 Bad Boys Ride or Die Bad Boys Ride or Die hit man 2 hit man 3 hit man 4 hit man 5 hit man 6 hit man 7 inside out 2 10 Bad Boys Ride or Die A Quiet Place. Giorno 1 A Quiet Place. Giorno 1 inside out 2 5