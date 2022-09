CIAK, MI GIRA! - ANCHE IERI, IL POTENTE DOCUMENTARIO SU DAVID BOWIE, “MOONAGE DAYDREAM” DI BRETT MORGEN HA AFFOGATO PARECCHI DISPIACERI DEL NOSTRO PUBBLICO CON UN INCASSO DI 156 MILA EURO - LA RIEDIZIONE DI ”AVATAR”, È STACCATO A 121 MILA EURO - “DON’T WORRY, DARLING” DI OLIVIA WILDE TERZO CON 88 MILA EURO - “TI MANGIO IL CUORE” DI PIPPO MEZZAPESA CON ELODIE AL SUO ESORDIO NEL NOSTRO CINEMA È IL FILM ITALIANO PIÙ VISTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

moonage daydream 1

Anche ieri, il potente documentario su David Bowie, “Moonage Daydream” di Brett Morgen ha affogato parecchi dispiaceri del nostro pubblico con un incasso di 156 mila euro e un totale di 405 mila euro in tre giorni. La riedizione di ”Avatar”, che potete trovare anche in streaming su prime, è staccato a 121 mila euro con un totale di 2 milioni, “Don’t Worry, Darling” di Olivia Wilde con la coppia Florence Pugh & Harry Styles terzo con 88 mila euro e un totale di 1, 2 milioni.

ti mangio il cuore

“Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa con Elodie al suo esordio nel nostro cinema è il film italiano più visto, al quarto posto con 31 mila euro e un totale di 339 mila euro, troppo poco per dire che è un vero successo. “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio è quinto con 23 mila euro e un totale di 1, 4 e “L’immensità” di Emanuele Crialese sesto con 22 mila euro e un totale di 747 mila euro.

siccita di paolo virzi 4

Oggi, con l’uscita in sala di “Siccità” di Paolo Virzi probabilmente qualcosa cambierà in vetta alla classifica. In molto però sono stati a casa a vedere “Blonde” di Andrew Dominik con Anna de Armas come Marilyn Monroe. Piace? Non piace? Mi sembra divisivo a casa come lo era in sala a Venezia. Inoltre è lungo tre ore e in bianco e nero. E il pubblico maschile ha pure qualcosa da dire su Anna de Armas…

