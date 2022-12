CIAK, MI GIRA - ANCHE IERI VEDO CHE I PIÙ GIOVANI, PRESUMO, CHE VANNO ANCORA AL CINEMA HANNO SCELTO “BONES AND ALL” DI LUCA GUADAGNINO CON I SUOI GIOVANI AMANTI CANNIBALI, TIMOTHÉE CHALAMET E TAYLOR RUSSELL, ALTRI 65 MILA EURO - SECONDO POSTO, A SORPRESA, PER “THE MENU” DI MARK MYLOD CON RALPH FIENNES, TERZO “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” DI RYAN COOGLER… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ma stasera vi vedete anche Costa Rica – Germania? Insomma, chi non vede proprio tutte le partite al cinema magari ci va. E anche ieri vedo che i più giovani, presumo, che vanno ancora al cinema hanno scelto “Bones and All” di Luca Guadagnino con i suoi giovani amanti cannibali, Timothée Chalamet e Taylor Russell, altri 65 mila euro, 11.301 spettatori in 348 sale per un totale di 766 mila euro e il passa parola è molto buono. In tutto il mondo è arrivato a 6, 4 milioni di dollari.

the menu 6

Secondo posto, a sorpresa, per “The Menu” di Mark Mylod con Ralph Fiennes, 42 mila euro, 7.162 spettatori in 286 sale per un totale di 1, 4 milioni. Terzo “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler con le sue donne guerriere con 41 mila euro, 6.517 spettatori in 271 sale per un totale di 7, 6 milioni. Sale mezze vuote per un incasso modesto, si sa. Ma tutto il cucuzzaro degli incassi ieri era di 470 mila euro e questi tre film hanno lasciato ben poco alla concorrenza.

E dubito che una migliore distribuzione delle sale avrebbe cambiato le cose. Quarto e quinto posto per i documentari “Botticelli La nascita della bellezza" e “Franco Battiato La voce del padrone” con 34 mila euro il primo e poco meno il secondo, 4.942 spettatori il primo e 4065 il secondo. Sesto posto per il modesto horror “Gli occhi del demonio” con 29 mila euro e un totale di 420 mila euro.

strange world 5

“Strange World” della Disney navigava ieri al settimo posto con 26 mila euro, 4.839 spettatori spalmati in 331 sale con un totale di 711 mila euro, grazie solo ai risultati di domenica scorsa. “Diabolik Ginko all’attacco” dei Manetti bros è ottavo con 22 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 1 milione. Clamoroso, come media copie, “La bella stagione”, documentario di Marco Ponti sulla Sampdoria, film solo per tifosi, che con 33 sale racimola 21 mila euro e 2.588 spettatori, 78 a sala!

