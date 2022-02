25 feb 2022 11:15

CIAK, MI GIRA - ANCHE CON L’ARRIVO DI NUOVI FILM, IL GIOCATTOLONE “UNCHARTED” È ANCORA IN TESTA ALLA CLASSIFICA CON 112MILA EURO, NELLA GIORNATA UN PO’ BALORDA DI GIOVEDÌ. IN TUTTO IL MONDO È ARRIVATO A 145 MILIONI DI DOLLARI. IN UCRAINA, FINO A DUE GIORNI FA, STAVA A 1,3 MILIONI - AL TERZO POSTO C’È ANCORA IL POTENTE “ENNIO”. QUARTO “BELFAST” DI KENNETH BRANAGH CON 35MILA EURO. NON SONO GRANDI INCASSI, MA NON CREDO SIA COSÌ FACILE PORTARE LA GENTE AL CINEMA TRA LA PANDEMIA E LA GUERRA IN UCRAINA - VIDEO