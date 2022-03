CIAK, MI GIRA - ANCHE CON L’ARRIVO DI NUOVI FILM, “THE BATMAN” RIMANE AL COMANDO ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI. SECONDO IL SORPRENDENTE, ALMENO PER L’AFFLUENZA DI PUBBLICO, “CORRO DA TE” - IL DISASTRO ARRIVA COL SECONDO GIORNO DI “ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO”, IL REMAKE-REBOOT DEL CELEBRE FILM CON BUD&TERENCE INCARNATI DA EDOARDO PESCE E ALESSANDRO ROJA, NONO CON 6.552 EURO IN 186 SALE E UNA PRESENZA DI 1.053 SPETTATORI. AHI AHI… - VIDEO

the batman 5

Marco Giusti per Dagospia

Niente da fare. Anche con l’arrivo di nuovi film, come “Spencer” con Kristen Stewart, “The Batman” rimane saldamente al comando anche nella giornata di ieri. E’ infatti primo in classifica con 48 mila euro per un totale di 8,7 milioni.

miriam leone pierfrancesco favino corro da te

Secondo posto, distanziato proprio di un soffio, ma nettamente superiore come numero di spettatori (8.473 contro 6.936 di The Batman) per il sorprendente, almeno per l’affluenza di pubblico, “Corro da te” di Riccardo Milani con la coppia Favino-Leone, 47 mila euro per un totale di 930 mila euro. Quasi un milione.

licorice pizza

Terzo posto per “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson con 35 mila euro e un totale di 636 mila euro. Quarto posto per la new entry “Spencer”, 34 mila euro, che miglioreranno sicuramente nel week end.

il film spencer 2 copia

Seguono altre new entries, “Ambulance” con 14 mila euro e “Eddie e Sunny” con 13 mila euro. Il disastro arriva col secondo giorno di “Altrimenti ci arrabbiamo” il remake-reboot del celebre film con Bud&Terence qui incarnati da Edoardo Pesce e Alessandro Roja, nono posto con 6.552 euro in 186 sale e una presenza di 1.053 spettatori.

alessandro roja edoardo pesce altrimenti ci arrabbiamo

Tre di questi erano quelli che stavano vedendo il film ieri all’Adriano di Roma, regno di Viperetta, assieme a Ciro Ippolito.

Ha detto che i due sembravano non i nuovi Bud&Terence, ma i nuovi Michael Coby e Paul Smith, i sosia di allora di Bud & Terence.

Solo che quelli erano prodotti da signori come Manolo Bolognini, che aveva scoperte Terence come sub-Franco Nero-Django, e diretti da Ferdinando Baldi. E questo? Il film non si capisce a quale pubblico sia indirizzato. Intanto cresce la guerra degli haters, i talebani del culto di Bud&Terence contro il film. Ahi ahi…

