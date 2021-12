CIAK, MI GIRA! - ANCHE SE OGGI IL PUBBLICO PIÙ GIOVANE SARÀ TUTTO SPIAGGIATO SUL DIVANO PER LA PRIMA PUNTATA SU DISNEY+ DI “BOOK OF BOBA FEET”, NUOVA COSTOLA DI STAR WARS, SUI SOCIAL SI SEGUITA A PARLARE DI “DON’T LOOK UP!” DI ADAM MCKAY COME SE FOSSE STATO VISTO IN SALA. MA AL CINEMA L’UNICO FILM CHE PORTA GENTE IN SALA È “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, CHE IERI INCASSAVA 532 MILA EURO PER UN TOTALE ITALIANO DI 18, 8 MILIONI. MA IL GLOBALONE È DI 1 MILIARDO 161 MILIONI DI DOLLARI! - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

book of boba fett

Anche se oggi il pubblico più giovane sarà tutto spiaggiato sul divano per la prima puntata su Disney+ di “Book of Boba Feet”, nuova costola di Star Wars interpretato da Temuera Morrison e Ming-Na Wen, sui social si seguita a parlare di “Don’t Look Up!” di Adam McKay come se fosse stato visto in sala mentre al cinema l’unico film che porta gente in sala è “Spider-Man: No Way Home”, che ieri incassava 532 mila euro per un totale italiano di 18, 8 milioni. Ma il globalone è di 1 miliardo 161 milioni di dollari!

spider man no way home

Da noi lo seguono “House of Gucci” con 139 mila euro di incasso per un totale di 3,5 milioni, “Sing 2” con 112 mila euro e un totale di 1,1, “Diabolik” con 84 mila euro e un totale di 1,9, che lo rende il film italiano più visto delle feste.

Più giù troviamo anche “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi, 57 mila euro, “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, 56 mila euro per 1,7 milioni totali, “Supereroi” di Paolo genovese, 36 mila euro, e il povero “West Side Story” di Steven Spielberg umiliato con 33 mila euro di incasso e 248 mila totali. Un disastro, insomma. Come era prevedibile.

don’t look up!

Mi ha detto Ciro Ippolito che ieri a vedere “West Side Story” al cinema Eden di Prati c’erano tre persone e lui è uscito dopo un ora e 19 minuti. Una noia. Nessun carisma dei protagonisti. Mi ha detto anche un’altra cosa. Che “E’ stata la mano di Dio” di Sorrentino non piace agli spettatori da divano che incontra per strada, mentre a quelli del cinema era piaciuto. Possibile? Più che possibile.

e’ stata la mano di dio.

Beh, gli spettatori da divano, quelli già stesi per “Book of Booba Feet”, sono diversi, più Netflixdipendenti da quelli della sala. Sono loro che hanno fatto di “Don’t Look Up!” un caso in questi giorni. E’ come se lo stesso film, nel passaggio dalla sala alla tv cambiasse, assieme alle aspettative e al tipo di visione del film.

supereoi.

Questo magari è più vero per film che non hanno un carattere chiaro, popolari, spettacolari ma pensati per un pubblico più da cinema d’essai, mettiamo. Che può non riconoscersi spettatore sullo schermo di un film ibrido. O, al contrario, che riconosce in un film marchiato Netflix, quindi “di genere Netflix”, delle qualità da film d’autore.

don’t look up! 3

Non a caso facciamo questo ragionamento per due film non so quanto pensati per Netflix, ma di certo finiti presto su Netflix. Uno che non viene riconosciuto abbastanza d’essai, non lo è infatti, è un film popolare, e l’altro riconosciuto a sorpresa d’autore, con tanto di metafora pandemica. Ma per parlare di questo ci vorrebbe almeno Freccero, quello ancora non “Dubbio e prevenzione”.

