CIAK, MI GIRA! - ANCHE SE ORMAI LO HANNO VISTO TUTTI, O QUASI, “BARBIE” CON MARGOT ROBBIE PROCEDE IMPAVIDO AL PRIMO POSTO IN TUTTO IL MONDO INCASSANDO 541 MILIONI DI DOLLARI IN AMERICA - NON LO SFIORA NEMMENO UN PO’ IL FILM DI SUPEREROI GIOVANILI MESSICANO "BLUE BEETLE", NUOVO CAMPIONE DELLA DC COMICS E WARNER BROS: IN ITALIA, USCITO IERI, HA INCASSATO 142 MILA EURO CONTRO I 214 DI “BARBIE” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

film barbie 4

Sì. Vabbé. Ma come fai a battere “Barbie”? Anche se ormai lo hanno visto tutti o quasi, “Barbie” di Greta Gerwig con Margot Robbie procede impavido al primo posto in tutto il mondo o quasi, 541 milioni di dollari in America e 1 miliardo 202 milioni di dollari in tutto il mondo. Ma che gli vuoi dire?

Non la sfiora nemmeno un po’, mi sa, il nuovo campione della DC Comics e della Warner Bros, il film di supereroi giovanili messicano “Blue Beetle” diretto da Angel Manuel Solo con Xolo Mariduena e vecchie star messicane come le bravissime Adriana Barraza e Elpidia Carrillo che dovrebbe rinfrescare la situazione supereroi dopo tanti flop. In Italia, uscito ieri, ha incassato 142 mila euro contro i 214 di “Barbie”.

film barbie 2

Non è il massimo. Ma ovviamente spinge al terzo posto con 109 mila euro l’ormai ammuffito squalo cafone di “Shark 2”, ormai pronto per la zuppa di pesce, e manda in vacanza senza ritorno, 49 mila euro, minchia!, il mai partito campione italiano, “I peggiori giorni”, sequel, sempre diretto e interpretato da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno de “I migliori giorni”, che già non fu un successo (e, allora, ci si chiede, 1) perché farlo 2) perché vederlo...).

Blue Beetle 1

Magari le cose cambieranno nel weekend, ma ne dubito fortemente. Vediamo invece come funzionerà nel weekend americano questo “The Blue Beetle” che dovrebbe ricompensare di tanti flop la DC comics, distribuito, per la prima volta per un film della DC, con meno di 4000 sale, solo 3.871, ma che può vantare ottime critiche e un compatto pubblico ispanico. E che vanta un budget relativamente basso, 120 milioni di dollari. Poco, si dirà, ma ben 20 milioni sopra il budget di “Barbie” e di “Oppenheimer”, che, come sapete, uscirà il 23 agosto in Italia, mentre mi starò vedendo le anteprime romane dei film italiani a Venezia come accade da quasi quarant’anni.

Blue Beetle 2 Blue Beetle 3

film barbie 13 film barbie 11 film barbie 3