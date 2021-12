CIAK, MI GIRA! - ANCHE AL SECONDO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE PER IL VENTENNALE, “HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE” MANTIENE LA PRIMA POSIZIONE AL BOX OFFICE CON 226 MILA EURO D’INCASSO CON 442 SALE, LASCIANDO “ENCANTO” DELLA DISNEY E “MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO” DISTANZIATISSIMI A 27 E A 24 MILA EURO CON UN NUMERO DI SALE DI POCO INFERIORE. IL CHE VUOL DIRE MOLTE SALE VUOTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

harry potter e la pietra filosofale 2

Anche al suo secondo giorno di programmazione per il ventennale dell’uscita del primo film del maghetto, “Harry Potter e la pietra filosofale” mantiene la prima posizione al box office con 226 mila euro d’incasso con 442 sale, lasciando “Encanto” della Disney e “Mollo tutto e apro un chiringuito” distanziatissimi a 27 e a 24 mila euro con un numero di sale di poco inferiore, 369 e 309. Il che vuol dire molte sale vuote.

encanto

Non sappiamo però il vero incasso del nuovo film di Leonardo Di Caprio con Jennifer Lawrence, “Don’t Look Up” di Adam McKay, visto che, ancora una volta, Netflix non vuole che si sappia il loro andamento in sala, visto che uscirà il 24 dicembre in streaming.

mollo tutto e apro un chiringuito

Del resto nulla di ufficiale è trapelato rispetto agli incassi di “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, uscito assieme a “Encanto”, che naviga oggi sui 3, 6 milioni di euro.

