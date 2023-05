CIAK, MI GIRA - ANDATE AL CINEMA, ANDATE AL CINEMA… NON MI PARE CHE GLI INVITI FATTI NELLA SERATA DEI DAVID ABBIANO PORTATO A GRANDI RISULTATI NELLA GIORNATA DI IERI - I GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3” È ANCORA SALDAMENTE AL COMANDO CON 242 MILA EURO - LA NOTIZIA FORTE, VABBÉ, SAREBBE CHE “LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO”, DI PUPI AVATI, HA SUPERATO PER LA PRIMA VOLTA “IL SOL DELL’AVVENIRE” CON UN QUARTO POSTO IERI CON 20.533 EURO,CONTRO I 19 MILA EURO DEL FILM DI MORETTI … - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Andate al cinema, andate al cinema… Non mi pare che gli inviti fatti dal mondo del cinema nella serata dei David abbiano portato a grandi risultati nella giornata di ieri. Incassucci, insomma, malgrado l’arrivo di molti nuovi film. “I guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn con Rocket, Gamora & co, è ancora saldamente al comando con 242 mila euro, 32 mila spettatori e un totale di 5, 8 milioni di euro. In tutto il mondo ha guadagnato 365 milioni di dollari e stiamo entrando solo nel suo secondo weekend.

The First Slam Dunk

Lo segue al suo terzo giorno in sala il potente anime giapponese “The First Slam Dunk” con 45 mila euro, 5.732 spettatori e un totale di 130 mila euro. Vi ricordo che il suo totale globale, è di 165 milioni di dollari. Terzo posto per la commedia per signore d’età “Book Club 2” scritta e diretta da Bill Holderman con Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steenburgen in giro per l’Italia, 22 mila euro e 3,453 spettatrici al primo giorno. Così così… Anche le critiche internazionali sono modeste. ...

la quattordicesima domenica del tempo ordinario 1

“Un film che prende un quartetto di anziane attrici carismatiche e non riesce a trovare nulla da farle dire o da farle fare che osi riflettere le dolorose perdite e i guadagni sfumati della vecchiaia” (Times). La notizia forte, vabbé, sarebbe che “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati con Gabriele Lavia e Edwige Fenech ha superato per la prima volta “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti con un quarto posto ieri con 20.533 euro, 3.426 spettatori e un totale di 332 mila euro contro i 19 mila euro del film di Moretti, 3.967 spettatori e un totale, però, di 3,3 milioni di euro.

love again

Il film di Avati supera addirittura “Super Mario Bros – Il film”, finito al sesto posto con 18 mila euro, 2.774 spettatori e un totale di 19 milioni 614 mila euro. Tra le nuove uscite vedo che la commedia “Love Again” di James C. Struse con Priyanka Choopra Jonas, Sam Heughan e Celine Dion come se stessa, è all’ottavo posto con 13 mila euro e 1980 spettatori. Sembra che sia terribile…

