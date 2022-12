VI IMBOTTITE DI ARANCE PER PREVENIRE L’INFLUENZA? SE CONTATE SULLA DIETA PER PROTEGGERVI DAI MALANNI DI STAGIONE, SAPPIATE CHE QUESTO FRUTTO NON È L’UNICO ALLEATO - FATE SCORTA DI VITAMINA C CHE INNALZA LE BARRIERE DEL SISTEMA IMMUNITARIO: OLTRE AGLI AGRUMI VANNO BENE I KIWI, LA RUCOLA, LA LATTUGA, I BROCCOLI E I CAVOLI – PER LE INSIDIE DEL FREDDO HANNO UN RUOLO IMPORTANTE ANCHE…