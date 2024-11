CIAK, MI GIRA - BATTAGLIA FURIOSA TRA “VENOM: THE LAST DANCE” E “PARTHENOPE” DI PAOLO SORRENTINO. IERI HA VINTO DI UN SOFFIO “VENOM3”, 579 MILA EURO CONTRO 537 MILA EURO, MA QUANTO A SPETTATORI NE HA PIÙ “PARTHENOPE”, 71 MILA CONTRO 69 MILA - IL NUOVO FILM DI GABRIELE MUCCINO, “FINO ALLA FINE”, È OTTAVO CON 137 MILA EURO, 18 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 352 MILA EURO. NON SI STA MUOVENDO BENE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

venom the last dance

Battaglia furiosa in cima alla classifica tra “Venom: The Last Dance”, terzo capitolo della saga Venom con Tom Hardy, e “Parthenope”, secondo film di Paolo Sorrentino dedicato a Napoli.

Ieri ha vinto di un soffio “Venom3”, 579 mila euro contro 537 mila euro, ma quanto a spettatori ne ha più “Parthenope”, 71 mila contro 69 mila.

celeste dalla porta in parthenope photo by gianni fiorito

Il totale vede però in testa “Venom 3” con 5 milioni 416 mila euro contro i 4 milioni 46 mila euro di “Parthenope”, che sta raddoppiando gli incassi della prima settimana, dimostrando quindi che il passa parola sta funzionando benissimo.

Vi ricordo però che “Venom3” non solo è primo in America, venerdì con 6, 6 milioni di dollari, ma perfino in Cina, dove è arrivato alla bellezza di 66 milioni di dollari e solo venerdì ha segnato 7 milioni di dollari grazie alle proiezioni in Imax.

berlinguer. la grande ambizione 5

Senza Imax si sta muovendo molto bene anche “Berlinguer: La grande ambizione” di Andrea Segre con Elio Germano e Paolo Pierobon, ieri terzo con 340 mila euro, 47 mila spettatori e un totale di 843 mila euro.

Chiuderà il suo primo weekend con un milione di euro e qualcosa. Grazie a Germano grazie al mito di Berlinguer…

nicolas cage longlegs

Quarto posto per “Longlegs” di Oz Perkins con 258 mila euro, 31 mila spettatori e 807 mila euro totali.

Non è splatter come “Terrifier3” e c’è chi l’ha trovato un po’ lento. Ma in America è stato un successo e ha lanciato Oz Perkins, che ha appena girato un altro horror, “The Monkey”, tratto da un romanzo di Stephen King.

“Il robot selvaggio” della Dreamworks è quinto con 205 mila euro, 28 mila spettatori, un totale di 5, 3 milioni. L’horror per signore “The Substance” di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley, rilettura di Dorian Gray o del Dottor Jekyll e Mister Hyde in versione femminile, è sesto con 204 mila euro, 25 mila spettatori e un totale di 662 mila euro.

margaret qualley the substance

Il fantasy animato a passo uno “Coralie” di Henry Selick, è settimo con 143 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 456 mila euro. Il nuovo film di Gabriele Muccino, “Fino alla fine”, è ottavo con 137 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 352 mila euro. Non si sta muovendo bene. Nono “Smile2” con 129 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 2, 7 milioni di euro.

FINO ALLA FINE - DI GABRIELE MUCCINO demi moore the substance