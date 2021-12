9 dic 2021 12:47

CIAK, MI GIRA! - BOMBA! PER IL 20° ANNIVERSARIO DELL’USCITA DI HARRY POTTER, TUTTI I FAN DEL MAGHETTO IERI SONO ANDATI A VEDERE “HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE” COL BEL RISULTATO DI UN INCASSO DI 379 MILA EURO DIVISO PER 437 SALE. IL SORPRENDENTE “MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO” È TERZO CON 120 MILA EURO E 200 MILA EURO CON SOLE 338 SALE - “DON’T LOOK UP”, USCITO CON SOLE 12 SALE PRIMA DELL’ARRIVO IN STREAMING A NATALE, È VENTESIMO A 3.048 EURO. LO SO. NON CI CAPITE PIÙ NIENTE. MA È COSÌ… - VIDEO