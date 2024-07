CIAK, MI GIRA! - BOOM! DOPO TRE SETTIMANE “INSIDE OUT 2” ARRIVA A 1 MILIARDO E 14 MILIONI DI DOLLARI. DA NOI IL CARTONE DELLA PIXAR DOMINA ANCHE QUESTA SETTIMANA CON 6, 8 MILIONI DI EURO, SOLO IERI HA INCASSATO 2 1 MILIONI. ALLA FINE, COME “BARBIE” UN ANNO FA, MA ANCHE COME IL NOSTRO “C’È ANCORA DOMANI”, È UN ALTRO FILM DI FORMAZIONE E DI CRESCITA PER LE RAGAZZE, UNA RICERCA DI IDENTITÀ. IL FATTO INCREDIBILE È CHE AL CINEMA FUNZIONINO SOLO STORIE AL FEMMINILE DI QUESTO TIPO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

inside out 2

Boom! Dopo tre settimane “Inside Out 2” della Pixar/Disney arriva a 1 miliardo, anzi 1 miliardo 14 milioni di dollari. Dovrebbe fermarsi a un miliardo e mezzo dicono gli esperti. Ma non mi sembra che ci sia ancora un vero calo di spettatori. In America questo weekend è ancora primo con 57, 4 milioni di dollari su “A Quiet Place: giorno 1” di Michael Sarnoski che pure era partito bene, ma si ferma a 53 milioni di dollari, con un totale internazionale di 98.

kevin costner Horizon An American Saga – parte 1

“Horizon: An American Saga – parte 1”, il polpettone western da 100 milioni di dollari di Kevin Costner crolla al terzo posto con 11 milioni di dollari di incasso e si avvia a un flop micidiale. Il poro Kevin ci aveva messo 38 milioni di tasca sua. A rischio la parte due della saga. Chissà se uscirà davvero a fine luglio? Magari se Kevin torna in Italia possiamo sempre fargli fare nuovi spot delle scarpe Valleverde.

A Quiet Place. Giorno 1

Da noi, in un fine settimana dominato dal calcio e dal caldo, “Inside Out 2” domina anche questa settimana con 6, 8 milioni di euro, solo ieri ha incassato 2, 1 milioni con 227 mila spettatori, per un totale italiano di 29, 8 milioni. “A Quiet Place: giorno 1” è secondo con 411 mila euro, ieri 131 mila con 16 mila spettatori. In Cina, dove è uscito tre settimane fa, ha perso il 18% degli incassi, e viaggia sui 24 milioni di dollari. Alla fine, come “Barbie” un anno fa, ma anche come il nostro “C’è ancora domani”, è un altro film di formazione e di crescita per le ragazze, una ricerca di identità.

Bad Boys Ride or Die

Il fatto incredibile è che al cinema funzionino solo storie al femminile di questo tipo. Al terzo posto in Italia troviamo “Bad Boys 4”, il solo film maschile dell’alta classifica, 190 mila euro con un totale di 1, 9 milioni. Ieri ha incassato 65 mila euro. “Hit Man – Killer per caso” l’ottimo film di Richard Linklater con Glenn Powell che in America vedono su Netflix e in tutto il resto del mondo è uscito in sala, è al quarto posto con 154 mila euro. Ieri ha incassato 61 mila euro. E’ un buon film anche “The Bikeriders” di Jeff Nichols con Austin Butler, Tom Hardy, Mike Faist, quinto con 70 mila euro e un totale di 475 mila euro.

hit man di richard linklater

La commedia indiana “Jatt&Juliet” è sesto con 45 mila euro, ieri 34 mila. Per chi ha voglia di cinema, ricordo che la rassegna di esordi italiani curata da Nanni Moretti “Bimbi belli”, iniziata ieri al Sacher con “La casa di Ninetta” di Lina Sastri prosegue non stasera, ma domani con “Desiré” di Mario Vezza. In Piazza Maggiore a Bologna il film da vedere sotto le stelle è “Body Double” di Brian De Palma. Il cinema in Piazza a Piazza San Cosimato si ferma sia stasera che domani e riprende mercoledì con “A ciambra” di Jonas Carpignano.

