Marco Giusti per Dagospia

Deadpool & Wolverine

Boom! Con un incasso record di 205 milioni di dollari in America, che diventano 438 in tutto il mondo, "Deadpool & Wolverine" di Shawn Levy con Hugh Jackman e Ryan Reynolds spacca di brutto nel suo primo weekend. Ottavo miglior incasso di tutti i tempi per il primo weekend. Da noi stravince con 6 milioni 975 mila euro, ieri era primo con 1 milione 277 mila euro, acchiappando il pubblico maschile dopo il dominio quasi assoluto del pubblico delle ragazze tutte rivolte a "Inside Out 2", che ieri era secondo con 207 mila euro e un totale di 43 milioni 528 mila euro.

TWISTERS.

Meglio di "Twisters" con Glenn Powell è Daisy Edgar Jones, terzo con 70 mila euro e un totale di 1 milione 52 mila euro, faticosamente raggiunto. In America "Twisters", che è stato massacrato dall'arrivo di "Deadpool&Wolverine" questo weekend è secondo con 35 milioni di dollari, un totale di 154 milioni e un globale di 221 milioni di dollari. Supera "Cattivissimo me 4", terzo con 14 milioni di dollari un totale di 290 milioni di dollari e un totale di 667 milioni. Ormai quarto "Inside Out 2" della Pixar con 8,3 milioni di dollari ma con un totale globale di 1 miliardo e mezzo (1.505) finalmente raggiunto.

longlegs

Quinto posto per l'horror del momento, "Longlegs" di Oz Perkins con Nicolas Cage con 6,8 milioni di dollari, un totale americano di 58 milioni e globale di 66. In Cina "Deadpool&Wolverine" è andato bene, 23, 9 milioni di dollari al suo primo weekend, ma non bene quanto la commedia cinese "Successor", 51 milioni di dollari al suo secondo weekend, per un totale di 317 milioni. Vabbè.

