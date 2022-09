CIAK, MI GIRA - LA BUONA NOTIZIA È CHE PER IL TERZO GIORNO DI FILA “IL SIGNORE DELLE FORMICHE” È IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI FILM PIÙ VISTI IN ITALIA. IERI HA INCASSATO 59 MILA EURO CON 10 MILA SPETTATORI PER UN TOTALE DI 602 MILA EURO. NON SARÀ “MINIONS2”, MA NON È NEANCHE UN FILM COSÌ FACILE - CON QUESTI INCASSI TANTO VALEVA PROGRAMMARE IN QUALCHE SALA SPECIALIZZATA (RIDATECI I CINECLUB!) I CLASSICI DI JEAN-LUC GODARD PER UN RIPASSO O PER FARE CAPIRE AI GIOVANI, CHE PENSAVANO FOSSE MORTO DA ANNI O NON SAPEVANO NEMMENO CHI FOSSE, CHE FILM FACESSE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il signore delle formiche

La buona notizia è che per il terzo giorno di fila “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio Germano, reduce da Venezia, è in testa alla classifica dei film più visti in Italia. Ieri ha incassato 59 mila euro con 10 mila spettatori per un totale di 602 mila euro. Non sarà “Minions 2” che riempiva le sale, ma non è neanche un film così facile con una storia così popolare da raccontare.

EVANGELION 3.0

Dopo un mese di programmazione, “Minions2” è secondo in classifica, ieri con 45 mila euro e un totalone di 12,8 milioni di euro.

Terzo l’anime “Evangelion 3.0” con 45 mila. Tra i film da festival, vedo che “Crimes of the Future” di David Cronenberg è settimo con 9.207 euro con un totale di 613 mila euro, più o meno quelli che ha fatto il film di Amelio in una settimana, “The Hanging Sun” di Francesco Carrozzini con Alessandro Borghi ottavo con 9.184 euro e “Margini” nono 8.612 euro e un totale di 65 mila euro.

margini di niccolo falsetti 6

Pochino, eh? Con questi incassi tanto valeva programmare in qualche sala specializzata (ridateci i cineclub!) i classici di Jean-Luc Godard per un ripasso o per fare capire ai giovani, che pensavano fosse morto da anni o non sapevano nemmeno chi fosse, che film facesse. Devo dire che ho letto molte banalità su Godard in questi giorni e ormai l’uso che si fa delle sue battute è più o meno simile a quelle di Bombolo o di Mario Brega (“sta mano po’ esse piombo. Po’ esse piuma…”).

maigret

Su Twitter ho ritrovato questa, cattivissima, “Se Benigni pensa che la vita era bella a Auschwitz, il problema è suo”. Ma è notevolissima anche la lettera scritta da Jean Seberg dal set di “Fino all’ultimo respiro” che Eugenio Renzi recupera su “Il Manifesto”: E’ un’esperienza folle. Non ci sono luci, non c’è il make-up, non c’è il suono! Aspetto positivo: è talmente diverso dal modo di fare di Hollywood che divento spontanea”.

Intanto oggi esce “Maigret” di Patrice Leconte con Gerard Depardieu, sua una straordinaria intervista su Godard rilasciata a Valerio Cappelli uscita sul “Corriere. Sicuramente da vedere. Depardieu-Simenon-Leconte…

nido di vipere

Esce anche un neo-noir coreano, “Nido di vipere”, di Kim Yong-Hoon. Fresco di Venezia, dove è stato molto apprezzato dai critici americani, esce “L’immensità” di Emanuele Crialese con Penelope Cruz, il suo film autobiografico sul crescere con una sessualità non definita, uomo in un corpo di donna che sta cambiando, alla fine degli anni ’70 tra pubblicità dell’Amaro Cora e Raffaella Carrà in tv. Esce anche un thriller con Liam Neeson diretto da Martin Campbell, “Memory”, remake di un film belga del 2003, “La memoria di un assassino”. E, ancora, “Per niente al mondo” di Ciro D’Emilio, al suo secondo film. E neanche un film di Godard. Così non va.

