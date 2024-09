CIAK, MI GIRA! - CON IL CATTIVO TEMPO E IL RITORNO A SCUOLA DEI RAGAZZINI, “CATTIVISSIMO ME 4” SUPERA NELLA GIORNATA DI SABATO CON 390 MILA EURO E 53 MILA SPETTATORI “BEETLEJUICE BEETLEJUICE”, CHE SI FERMA A 323 MILA EURO E 40 MILA SPETTATORI, FORSE CONSIDERATO, NEANCHE A TORTO, UN FILO TROPPO DARK - AL TERZO POSTO TROVIAMO L’HORROR DELLA BLUMHOUSE “SPEAK NO EVIL" REMAKE DI UN FILM DANESE DI UN PAIO D’ANNI FA, CON 140 MILA EURO, 22 MILA SPETTATORI… - VIDEO

CATTIVISSIMO ME 4

Marco Giusti per Dagospia

Con il cattivo tempo (insomma…) e il ritorno a scuola dei ragazzini, il cartone animato della Illumination “Cattivissimo me 4” supera nella giornata di sabato con 390 mila euro e 53 mila spettatori “Beetlejuice Beetlejuice” di Tim Burton con Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder, che si ferma a 323 mila euro e 40 mila spettatori, forse considerato, neanche a torto, un filo troppo dark.

beetlejuice beetlejuice

Se il totale italiano di “Cattivissimo me 4” è di 14 milioni 778 mila euro, quello di “Beetlejuice Beetlejuice” è di 2 milioni 875 mila euro, ma in America viaggia al primo posto in classifica con un totale di 150 milioni e un globale di 187. E per questo weekend si prevede un incassuccio di 50 milioni. Al terzo posto troviamo l’horror della Blumhouse “Speak No Evil – Non parlare agli sconosciuti” diretto da James Watkins con James McAvoy in gran forma con 140 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 37k6 mila euro, remake di un film danese di un paio d’anni fa.

speak no evil

In America è secondo in classifica ieri con 4, 9 milioni e si prevede un incasso nel weekend tra i 10 e i 13 milioni di dollari. Quarto incasso italiano è il reduce da Venezia “Campo di battaglia” di Gianni Amelio con Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini, con 97 mila euro e un totale di 781 mila euro. Forse non va bene come previsto, soprattutto per la presenza di una star come Alessandro Borghi.

l’ultima settima di settembre

Ma intanto Borghi ha un personaggio in qualche modo minore e la storia, tutta ambientata in un ospedale militare durante la Grande Guerra, tra feriti e malati di Spagnola non aiuta lo spettatore. Non brilla come allegria nemmeno il mortifero “L’ultima settimana di settembre” di Gianni De Blasi con Diego Abatantuono aspirante suicida e Biagio Venditti, quinto con 76 mila euro e un totale di 127 mila euro. “It Ends With Us” con Blake LIvely lo segue con 75 mila euro e un totale di 3 milioni 367 mila euro.

come far litigare mamma e papa

La commedia più allegrotta “Come far litigare mamma e papà” di Gianluca Ansanelli con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini viaggia al settimo posto con 71 mila euro e un totale di 146 mila euro. La storia della vedova Clicquot e del suo champagne, “Madame Clicquot”, diretto da Thomas Napper con Haley Bennett, Tom Sturridge, Sam Riley, Leo Sutter, è ottavo con 43 mila euro e un totale miserello di 88 mila euro..

il magico mondo di harold

“Dreadpool&Wolverine”, che ha ormai esaurito la sua carica di novità, è al nono posto con 42 mila euro e un totale di 17 milioni di euro. Al decimo posto sale il modesto “Il magico mondo di Harold” di Carlos Saldanha con Zachary Levy con 24 mila euro e un totalino di 37 mila euro. Se avete letto il meraviglioso libro di Crockett Johnson da cui il film è tratto, “Harold and the Purple Crayon”, è meglio che non vi avviciniate proprio a questa versione cafona e fracassona.

