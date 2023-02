CIAK, MI GIRA - CHE DISASTRO! C’ERA MOLTA PIÙ VITA AI GAZEBO DEL PD, PER NON PARLARE DEI FUNERALI IN DIRETTA TV DI MAURIZIO COSTANZO, CHE AL CINEMA IERI - CON UN BOTTINO DI 389 MILA EURO VINCE IL RECUPERO DEL VECCHIO “FRANKENSTEIN JUNIOR" NEMMENO FOSSE UN CINECLUB DI PRETI DEGLI ANNI ’60 - IL CINEMA, CON TUTTI QUESTI RECUPERI E RESTAURI, STA DIVENTANDO LA SALETTA DEI RICORDI - CON QUESTI RISULTATI, TANTO VALE APRIRE LE SALE SOLO PER IL WEEKEND… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

teri garr con gene wilder e marty feldman in frankenstein junior

Che disastro! C’era molta più vita ai gazebo del PD, per non parlare del vero evento della giornata, i funerali in diretta tv di Maurizio Costanzo, che al cinema ieri. Con un bottino di 389 mila euro, cioè -44,8 % rispetto a lunedì scorso e - 3,5 % rispetto allo stesso giorno di un anno fa, quando ancora galoppava il Covid, vince al box office il recupero del vecchio “Frankenstein Junior” di Mel Brooks con Gene Wilder e Marty Feldman con 76 mila euro e 9.960 spettatori affezionati. Nemmeno fosse un cineclub di preti degli anni ’60…

the whale brendan fraser

Ma il cinema, con tutti questi recuperi e restauri, sta diventando non l’esposizione delle novità, ma la saletta dei ricordi degli anni ’70. Al secondo posto con 60 mila euro e 9.622 spettatori troviamo il drammone “The Whale” di Darren Aronofsky con Brendan Fraser gigantesco, arrivato a un totale di 711 mila euro, che supera il campione Marvel, “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed, ormai in caduta libera in tutto il mondo, che si ferma a 51 mila euro con 7.521 spettatori e un totale di 4,9 milioni di euro. Ma la vera botta per il film è in America, dove ha una caduta del 69,7 % rispetto allo scorso weekend.

mario martone alla regia del documentario su massimo troisi laggiu qualcuno mi ama

Al quarto posto ieri nel nostro box office appare il campione italiano del momento, cioè la commedia “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, 28 mila euro e 4.745 spettatori con un totale di 3, 2 milioni di euro. Quinto il documentario di Mario Martone su Massimo Troisi, “Laggiù qualcuno mi ama” con 17 mila euro e un totale di 310 mila euro. Pochino davvero… Sesto, senza i bambini al cinema, precipita il cartone animato spagnolo che l’altro ieri era primo in classifica, cioè "Mummie: A spasso nel tempo” con 16 mila euro, 2.871 spettatori e un totale di 838 mila euro.

PILAR FOGLIATI ROMANTICHE

“Romantiche”, il film a episodi ideato, scritto e supervisionato da Giovanni Veronesi con la giovane Pilar Fogliati sprofonda all’ottavo posto con 13 mila euro, 2.204 spettatori e un totale di 280 mila euro. Con questi risultati, tanto vale aprire le sale cinematografiche solo per il weekend. I ragazzi ieri erano tutti pronti a vedere su Sky l’ultima bellissima puntata di “The Last of Us”.

PILAR FOGLIATI ROMANTICHE

Mentre i più vecchi, quelli un tempo chiamati i telemorenti, erano sdraiati sul divano a vedere i funerali di Costanzo. Ormai diventati il pilot per un format di grandi funerali che si potrebbe rivendere a qualche piattaforma. Meglio un funerale di un matrimonio, diceva Dino Risi.

the whale locandina laggiu qualcuno mi ama il documentario di mario martone su massimo troisi the whale brendan fraser 1 laggiu qualcuno mi ama di mario martone 1 anna pavignano nel documentario di mario martone laggiu qualcuno mi ama PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE PILAR FOGLIATI ROMANTICHE the whale brendan fraser 2 PILAR FOGLIATI ROMANTICHE ant man and the wasp quantumania 2 ant man and the wasp quantumania 1 Mummie – A spasso nel tempo Mummie – A spasso nel tempo Mummie – A spasso nel tempo ant man and the wasp: quantumania 5 ant man and the wasp: quantumania 3 ant man and the wasp: quantumania 4 the whale brendan fraser e darren aronofsky