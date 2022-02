CIAK, MI GIRA - CHE FILM HANNO SCELTO GLI ITALIANI IERI PER SAN VALENTINO? “ASSASSINIO SUL NILO” DI KENNETH BRANAGH È ANDATO PIUTTOSTO BENE, SPINGENDO 35 MILA SPETTATORI A METTERSI LA MASCHERINA E A TORNARE AL CINEMA. SECONDO POSTO PER IL PIÙ ROMANTICO “MARRY ME” CON JENNIFER LOPEZ E OWEN WILSON - POSSIBILE CHE CI SIANO SOLO FILM AMERICANI IN CLASSIFICA? IL PRIMO ITALIANO È L’ULTRA-ARTISTICO E TRISTISSIMO “PICCOLO CORPO”, CON 5 MILA EURO. LA NOSTRA PRODUZIONE È TUTTA CONCENTRATA SULLE PIATTAFORME E NON LASCIA ORMAI NIENTE O QUASI ALLA SALA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che film hanno scelto gli italiani ieri per San Valentino? Direi che “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh è andato piuttosto bene, spingendo 35 mila spettatori a mettersi la mascherina e a tornare al cinema.

Così ha incassato 234 mila euro per un totale di 2 milioni di euro. E’ già qualcosa.

Secondo posto per il più romantico “Marry Me” con Jennifer Lopez e Owen Wilson, 99 mila euro con 15 mila spettatori, la metà del film di Branagh, e un totale di 474 mila euro.

Terzo posto per “Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro con 32 mila euro e un totale di 1,5 milioni, quarto torna “Spider-Man: No Way Home” con 21 mila e un totale di 24, 2 milioni.

Possibile che ci siano solo film americani in classifica?

Il primo film italiano è l’ultra-artistico e tristissimo “Piccolo corpo”, distribuito dalla Nefertiti Film (mica male!) con 5 mila euro.

La nostra produzione, temo, è tutta concentrata sulle piattaforme e non lascia ormai niente o quasi alla sala.

Ma tutti i ragazzi e le ragazzette ieri sera avevano i drammi di Rue di Zendaya in astinenza a casa della mamma, quelli di Cassie diventata un mostro agli occhi di Maddy, quelli di Nate col padre dichiarato pedofilo e scappato di casa.

La sesta puntata di “Euphoria”, non bella come la quinta, puntava decisamente sul moralismo dopo averci sbomballato con le prime puntate tra sesso e droghe.

